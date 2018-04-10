義守大學應用英語學系全英教學提升國際競爭力 連外國生也青睞

2018年04月10日 19:10 中時 林雅惠

義守大學應英系老師雷莫罕Mo Reddad(中)上課活潑與學生溝通無障礙。(林雅惠攝)

日籍生安永曜(Hikaru)從日本大學畢業後，選擇到義守大學應用英語學系再攻讀學士學位，來臺時中文比英文流利，在系上全英語教學環境及專業課程，讓他快速提升英語能力，中、英文表達流利，使他尚未畢業就於日本找到工作，順利進入東京跨國公司任職。

義大應英系主任范燕姬說，應英系目前聘用4位外籍老師，分別來自加拿大、美國、奧地利與比利時，外師曾在國外任教超過10年，擁有語言與英語教學專長；另臺灣師資均有國外學歷，具備多元生活文化背景，教學活潑認真有目共睹。

范燕姬說，近幾年國外生選讀義大應英系人數增多，「應是口碑相傳」，系上目前有8名日本生，各來自北海道、仙台、琉球等地，而印尼生及越南生對中英文雙修需求也日漸增加，義大提供全英語教學環境外，華語文中心設備與課程完善，若想學習日語或其他語言相當便利。

范燕姬強調，義大應英系為全英文授課，課程強調實用性，有會展英文、觀光和商業英文、新聞英語等專業課程，另也強化學生翻譯專業，培育學生更有條件進入職場，並鼓勵學生多利用「學海」等獎學金出國交換，讓學生築夢踏實，提升國際移動力。

范燕姬表示，義大應英系學生出國交換管道多元，包括法國南特高等商業學院及美國聖道、捷克都會、韓國翰林大學等均有義大生，而近期兩位剛從瑞典斯蒂安斯塔德大學交換回臺的學生，也向學弟妹分享心得，推崇她們前往。

范燕姬指出，每年應英系的畢業公演，是整合學生四年來學習成果的重頭戲，師生一起動員籌備，從撰寫劇本、演員排演、道具製作、宣傳行銷等需花一年時間，每次公演均吸引滿場觀眾，展現學生不凡的成績。

(中時)