葉俊榮赴陸講學正值學期間　是否請假惹議

依照浙江大學光華法學院網站，內政部長葉俊榮2011年12月19日至2012年1月13日前往短期講學，此時台大還在學期中，尚未進入寒假期間。（截自浙江大學光華法學院網站）

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旺報
根據台大100學年度行事曆，該學年度寒假始於2012年(101年)1月17日。（截自台大網頁）

內政部長葉俊榮被踢爆在浙江大學光華法學院兼職，但葉強調赴浙大是短期講學，共計27天，不過台大有教授質疑，此期間正值學期間，台大當時尚未進入寒假階段，葉在今（10）日下午召開的記者會上，並未說明當時是否向台大請假。

根據浙江大學光華法學院網頁顯示，一則在2011年12月14日發布的「葉俊榮教授《政府管制與法治行政》課程安排通知」，內文指出：台灣大學著名法學家葉俊榮教授，將於2011年12月19日至2012年1月15日來院講學，期間開設課程《政府管制與法治行政》，並且該課程掛在浙江大學光華法學院院長朱新力名下，課程名稱為《政府管制專題》，課程代碼021306901。

依照網站指出，課程安排即為，上課時間在2011年12月19日至2012年1月13日，上課時間暫定在每週三上午1至4節，每週五下午1至4節（具體時間可根據選課同學的時間再調整），但對照台大行事曆，即台大當學期的寒假時間，起始於2012年1月17日，即葉俊榮赴浙大短期講學的27天，還在100學年度學期內。

一名曾任行政主管的台大教授指出，老師們雖都有公假可使用，但在學期內赴海外演講、短期講學，仍需出示邀請單位公文，並以此向學校請假，獲同意才能前往，而葉前往浙江大學講學時間，在寒假開始前，而葉在10日下午1點召開記者會時，並未對外說明此問題，爭議難平。

(旺報)

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