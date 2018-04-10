當代藝術聯展 壢新醫院也能看到

2018年04月10日 19:08 中時 賴佑維

藝術家張皓涵作品將人造化學物質「四氯乙烯」與化學分子式的線性結構，以黃銅、紅銅為媒材比擬為生物體內異常增生的惡性腫瘤。（賴佑維攝）

藝術家蔡奕勳將預售屋傳單做成詩集，堆疊成高樓大廈。（賴佑維攝）

聯新國際醫療壢新醫院推出「在地發聲－當代藝術聯展」，以關懷桃園在地發展與醫療健康為主題。3位新銳藝術家，以過期藥品製成首飾、線性金屬模擬癌細胞、廣告文案編印成摩天大樓詩集，希望傳達對生活的反省與思考。

藝術家吳巧怡多年前整理家裡，發現爺爺的慢性病藥沒吃完，她覺得粉紅色藥丸很可愛，因此突發奇想，開啟「藥品變成飾品」的系列創作。將糖衣錠和膜衣錠等藥丸做成胸針，或是鑿穿串成手環。吳巧怡說，藥物總是讓人聯想到病痛、有毒的負面印象，透過加工做成美麗的首飾，希望扭轉大家對藥物的看法。她說，有些藥物過期，有些是民眾自行停藥不吃，都造成藥品的浪費，呼籲民眾珍惜醫療資源。

藝術家張皓涵以藝術探討醫療，將人造化學物質「四氯乙烯」與化學分子式的線性結構，以黃銅、紅銅為媒材，透過「電鑄」技法產生的金屬異常增生特性，比擬為生物體內異常增生的惡性腫瘤，並以顯微鏡下觀察癌細胞的顏色來上色，製作成首飾由模特兒配戴，再以攝影記錄。

令名藝術家蔡奕勳蒐集則桃園地區2012至2015年建案預售屋的傳單，再從上百個建案的廣告文案擷取出大約2萬個字，請專業排版依新詩體格式編排成書，印製成厚達224頁的「大家詩集」。蔡奕勳將詩集書本堆疊成摩天大樓，書本掀開當做大樓屋頂，民眾參觀時，可以翻閱朗頌詩集。

壢新醫院「在地發聲－當代藝術聯展」於門診大樓3樓聯新藝文中心展出，即日起至6月23日止。開放時間為周一至周五早上9時至12時，下午14時30分至17時30分，晚上18時30分至21時30分。周六則是早上9時至12時，周日及國定假日休館。

(中時)