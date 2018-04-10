正修女排終止台師大8連霸奪史上第一冠

2018年04月10日 19:08 中時 林雅惠

正修女排繼去年拿下「大專排球聯賽公開女子組一級」第二名創校佳績後，今年更上層樓，以直落三秋風掃落葉氣勢，終止台師大8連后美夢，摘下隊史首冠，舉球員謝苡臻並獲MVP殊榮，校長龔瑞璋更率領龐大加油團北上助陣，奪冠唱校歌看校旗在會場冉冉升起，熱淚盈眶感動在心頭。

來勢洶洶的正修女排複賽就以3比1中斷台師大跨季92連勝，並終止與台師大對戰7連敗厄運，「大專排球聯賽公開女子組一級」冠軍戰打起來平穩，輕鬆以25比16拿下第一局，有8連霸不能輸壓力的台師大球員第二局一開始，個個將士用命，強打快攻配合第一時間差攻勢急起直追，雙方互有拉距，分數更一度追平，正修甚至落後2分，教練王銘揚緊急喊停，緩和球員情緒，並叮嚀防守接球一定要到位才穩住，以25比21險勝，歷經第二局亂流後，第三局打起來更順手，一路領先到最後。

相當重視全國女排聯賽的校長龔瑞璋更帶出動3部遊覽車100多名師生北上加油，看到正修女排優異表現奪得冠軍，高興得連連拍手，尤其奪冠領獎那一刻，唱著校歌、看著校旗冉冉在會場升起，心中非常感動。

正修女排教練王銘揚指出，整場比賽節奏控制得很好，終能在「106學年度大專院校排球運動聯賽公開一級」最高殿堂一嚐奪冠喜悅，堪稱最完美的結果。

他說，正修女子排球隊92年成立，當時的大專排球聯賽賽制，男女生各分為五級，正修由女子第五級開始參賽，隔年第一位台電公司女排國手進入正修就讀，當年就拿下女子第五級第二名，之後又有兩位加入，成績不斷往上晉升，99學年已是公開一級12隊的參賽隊伍之一。

直到105學年，台電才有第一位舉球員進入正修，這學年共有4位台電公司球員入學，配合大四的3位，台電公司共有6位球員可應戰，冠亞軍戰中，台師大有12位球員輪番上陣，正修則只有6位球員力拼5局，以二比三敗下陣，獲得公開女子一級第二名，也是正修創校最佳成績。

在龔校長大力支持下，大四球員繼續讀碩班，再網羅北市大的張秝芸、高醫大畢業的舉球員謝苡臻「大專排球聯賽公開女子組一級」、高中剛畢業1年的黃芯瑜補強陣容，終能在106學年大專排球聯賽得到公開女子組一級第一名佳績。

(中時)