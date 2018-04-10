高市校園驚傳霸凌事件！ 女導師辱罵女學生「白癡」

2018年04月10日 18:56 中時 李義

高雄市高中校園傳女導師言語霸凌女學生事件，人本基金會10日指控女師要求寫悔過書、言語辱罵「白癡」不當管教應解聘，學校卻未作懲處，影響學生受教權。學校則回應，已予輔導並暫不兼導師；面對爭議，教育局要求全案重新檢討。

人本教育基金會及家長召開「要懲處，不要包庇」記者會，指女教師針對女學生生理痛睡過頭未請假、制服未扣好等理界要求寫悔過書，女學生寫了卻還遭在其他班級以「白痴」字眼指責。

家長控訴，孩子因此出現失眠、自殺意念等現象，1個月內已到精神科就醫3、4次。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，調查小組認定老師行為違反教育基本法、教師法、兒少法及學校管教辦法等不當管教，經調查做出解聘等決議，學校教評會卻明顯包庇老師，未做任何懲處，未依不適任教師處理。

學校回應，教師成績考核委員會由3名校內、2名校外委員組成，5人有3人認為未達解聘標準，遵重多數決結果，且已暫時免兼導師，並由資深教師輔導。

學校說，女導師教學深受肯定，言詞表達差確有檢討必要，但未達解聘標準，且就算是不適任教師也有輔導期。

教育局則表示，調查小組認定女教師沒有教師法所列霸凌要件，但教學作為仍有缺失與待改善之處，認為學校處置機制未符合比例原則，要求學校重新檢討並提付報告說明。

(中時)