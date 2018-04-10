黃健瑋「裝可愛」首度演偶像劇男一！楊謹華受不了想翻白眼

2018年04月10日 18:50 中時 林淑娟

楊謹華新戲與黃健瑋、謝佳見合作。（八大）

楊謹華。（八大）

楊謹華。（八大）

檢場、葛蕾、楊謹華、邱宇辰新戲演一家人。（八大）

楊謹華、黃健瑋、謝佳見、葛蕾、檢場、邱宇辰、陳敬宣、吳珝陽參與《我是顧家男》開鏡記者會。（八大）

楊謹華、黃健瑋、謝佳見、葛蕾、檢場、邱宇辰、陳敬宣、吳珝陽參與《我是顧家男》開鏡記者會。（八大）

楊謹華、黃健瑋、謝佳見、葛蕾、檢場、邱宇辰、陳敬宣、吳珝陽參與《我是顧家男》開鏡記者會。（八大）

由楊謹華、黃健瑋、謝佳見、葛蕾、檢場、邱宇辰、陳敬宣、吳珝陽主演的八大《我是顧家男》10日開鏡，這是實力派演員黃健瑋首度參與偶像劇，飾演男主角顧家南的他笑說，自己真的是全面性的「超級顧家男」，接到演出邀請時忍不住開心喊「耶」，老婆也對說「恩，好棒噢」，他直言過去不是排斥偶像劇，而是沒有人找他演，他也很期待這次可以玩出「非典型偶像劇」。

楊謹華與黃健瑋、謝佳見都是首度合作，但私下早就都認識，跟黃健瑋是去年她生日時和一群朋友去露營時認識，黃健瑋過去大多主演公視、電影或舞台劇，還常被虧說是「講解派」，不過楊謹華說，為戲讀本時就發現他的演技也可以蠻商業的，看過他「顧家南」溫柔的一面，「還有我看不慣的裝可愛，我好想翻白眼噢」。坐在身旁的黃健瑋竟配合嘟嘴、比愛心，惹來所有人哄堂大笑。

楊謹華在台灣主演的上一部長劇已經是2015年的《一把青》，雖然期間曾去大陸拍了兩部戲，但在台灣大多以客串為主，她坦言一來是緣分，其次是刻意想要轉換表演上的心境，因為《一把青》的師娘角色較沈重，所以想轉換跑道，用讓自己緩一緩的方式，跳出來讓自己喘氣一下，她覺得新戲很符合她現階段給自己的人生功課「玩」，所以對於角色不想多做什麼功課，覺得放鬆就對了。

被問是否和男友秘婚？她笑回：「我沒有！有可能有空就會去登記，但現在沒有空，戲要忙到八月。」坦言婚事兩人一直都有在討論，確實是往這方向前進，「也應該快了吧」。

男主角黃健瑋劇中叫「顧家南」，他說自己是「全面性」的超級顧家男，凡事以家為主，除了工作以外，都不出門的，「不然誰倒垃圾、誰刷馬桶、誰刷流理臺、吸地？」一旁的楊謹華虧說：「原來你的顧家就是真的宅在家！」他坦言以前的自己當然不是這樣，畢竟人不輕狂枉少年，但以前一起跳舞喝酒的朋友現在都見不到他了，「發現家事做不完、書也看不完」。愛待在家的他甚至曾被老婆叨唸「在家幹嘛，還不去工作！」

此外，葛蕾、檢場、邱宇辰、陳敬宣及吳珝陽等主要演員們都齊聚參與熱鬧開鏡記者會。現場特別安排一段心理測驗遊戲，由星座塔羅老師小孟解說，演員挑選的賣場物品相對反應自己在婚姻市場中的價值。葛蕾挑中羊排，被老師形容屬「勾魂攝魄」，連路邊的小狗看到都會對著她搖尾巴。邱宇辰的麻辣鍋則是講究靈肉合一，尤其非常重視「性」的契合度，聽到解答令邱宇辰羞紅了臉。兩位男主角黃健瑋、謝佳見，前者選了Nubra、後者拿了安全帽，被老師笑稱，在婚姻市場是賠錢貨，意指很容易付出，但也容易受傷。而楊謹華選擇了牡丹花，被解說為是CP值很高的物美價廉商品。對此解釋，楊謹華笑說，她的確會為了另一半任勞任怨，但是有底線的，不會讓人覺得她是廉價品啦。

(中時)