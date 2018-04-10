亞洲U19、U16合球錦標賽 中華隊4戰皆捷

U19中華隊與香港隊爭球 ，賽事相當激烈。（主辦單位提供）

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中時

今年在台灣舉辦的2018年第3屆亞洲19歲暨16歲級4人制合球錦標賽 （3rd IKF Asia U19 & U16 Korfball4 Championships 2018），10日在桃園中央大學附屬中壢高中舉行開幕典禮，宣告展開一連6天賽事，中華小將10日4戰都贏，力求冠軍金盃留在台灣。

上午首場賽事為Ｕ19雙籃賽由中華隊出戰泰國隊，在去年U16亞洲盃MVP年僅15歲的榮晨皓及桃園在地選手林矓的帶領下，以24比11拿下首勝。稍後U16雙籃賽中華隊於出戰泰國隊，雖然泰國隊以1比3一度取得領先，中華隊靠著蔡佩君及鍾榮昌急起直追，中場將比數拉開至11比7取得4分領先，最後以24比13取得首勝，

下午Ｕ19雙籃賽第2戰對上香港隊，開賽中華隊靠著榮晨皓及林聖傑搭配快攻連下6分，中場以9比1取得大幅領先。最終以23比6力克勁敵香港隊。Ｕ16雙籃賽中華隊則以21比5輕取香港隊。

桃園市政府體育局局長夏金興表示，「很榮幸賽事能在桃園舉辦，也希望參賽選手能藉此體驗桃園的人文風情。」 本次首戰表現亮眼的桃園在地選手林矓賽後表示，「很喜歡合球這種需要高度團隊合作的運動，今年是最後一年打U19比賽，希望為中華隊以全勝佳績拿下冠軍。」

(中時)

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