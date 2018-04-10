布農族古調美聲唱進歌劇院　《路吶》以歌創舞

2018年04月10日 19:08 中時 陳淑芬

布農族羅娜傳薪音樂團穿著傳統服飾傳唱傳統古調，歌聲在歌劇院洞穴建築空間迴盪。（陳淑芬攝）

羅娜傳薪音樂團將參加舞作《路吶》演唱，10日在記者會現場演唱。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院駐館藝術家布拉瑞揚深入南投信義鄉的羅娜部落，受到羅娜傳薪音樂團猶如天籟的歌聲感動，他帶舞團到部落勞動、學習古謠，並轉化創作《路吶》舞作，音樂團將於5月19日及20日唱進歌劇院，舞者隨著即將失傳的古調美聲起舞。羅娜傳薪音樂團音樂指導王貴明說：「很高興能到歌劇院，唱著自己的歌」。

羅娜部落位於南投信義鄉，是全台人口最多的布農族部落，村長Umas及社區族人成立羅娜薪傳音樂團。羅娜薪傳音樂團員10日穿著傳統服飾及傳統打獵器具出席記者會，現場演唱「報戰功」、「豐收」、「飲酒」及「歸途」等傳統古調，並分飲小米酒，原在上千公尺高山傳唱的渾厚歌聲，在歌劇院洞穴建築空間迴盪，時而綿密、時而高亢，一樣震撼人心，獲得熱烈掌聲。

國家歌劇院藝術總監王文儀表示，原住民文化是台灣珍貴、無可取代的寶藏，希望藝術家的雙眼，創造全新藝術視野，也讓布農族的歌聲再讓世界聽見。台中市府原民會主委全秋雄出身羅娜部落，他也到場為音樂團加油打氣。

排灣族編舞家布拉瑞揚表示，他聽到布農族人享譽國際的「八部合音」感動不已，驚嘆是「世界上最美好的聲音」，大小族人在生活傳唱著屬於自己的歌，外界創作者並不容易介入，他帶舞團成員到部落一起勞動生活，用耳朵聆聽學習古調，並邀他們來歌劇院一起演出《路吶》舞作，要讓這些美好聲音保留下來。

羅娜村長Umas說，成立音樂團就希望布農族文化部要斷層，傳唱古調更可以重振語言，音樂團並以傳統的服裝及道具，呈現祖先傳承的古謠。

「能在歌劇院唱著自己的歌，我們真的很高興」王貴明表示，文化流失很快，每次聽到父親及阿公們在山間唱著祖先流傳下來的歌，連自己都相動容， 90歲的父親一再提醒他再不保存，老人家會把這些歌聲都帶走。

(中時)