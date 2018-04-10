關懷癌症患者　長庚攜手藝術家打造藝療空間

2018年04月10日 19:08 中時 李其樺

基隆長庚醫院與與癌症希望基金會邀請知名插畫藝術家「眼球先生」合作，在情人湖院區癌症化療中心打造彩繪藝療空間，今（10）日下午舉辦啟用儀式，期盼透過藝術療癒理念的打造一個溫馨化療空間，讓癌症患者走出陰案角落，勇敢迎向陽光。 （李其樺攝）

基隆長庚醫院與與癌症希望基金會邀請知名插畫藝術家「眼球先生」合作，在情人湖院區癌症化療中心打造彩繪藝療空間，今（10）日下午舉辦啟用儀式，期盼透過藝術療癒理念的打造一個溫馨化療空間，讓癌症患者走出陰案角落，勇敢迎向陽光。 （李其樺攝）

基隆長庚醫院與與癌症希望基金會邀請知名插畫藝術家「眼球先生」合作，在情人湖院區癌症化療中心打造彩繪藝療空間，今（10）日下午舉辦啟用儀式，期盼透過藝術療癒理念的打造一個溫馨化療空間，讓癌症患者走出陰案角落，勇敢迎向陽光。

長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫院近年推動智慧醫院、公益服務和友善住院等面向改革，其中友善住院措施方面，今年1月初由癌症希望基金會董事長王正旭贊助，邀請藝術家「眼球先生」將原來冷冰冰的癌症化療中心，打造成溫暖的彩繪藝療空間，提供病人溫暖友善的住院環境。

癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科醫師和臨床實驗中心主任王正旭表示，去年8月基金會就曾邀請「眼球先生」，在高雄醫學大學癌症中心進行「心療育」改造計畫，利用藝術創作打造明亮、溫暖友善的治療空間，目前為止病人的反響都很正面，也成功舒緩病人接受化療的心理緊張和不適感。

本名陳柏維的國內知名跨領域藝術家「眼球先生」表示，他特別將繪本元素融入空間，比如天花板除了彩繪，更加入印度詩人泰戈爾有關歌頌愛情、友情的詩句，希望藉由牆壁彩繪營造色彩繽紛的視覺效果，讓病人看了心情能夠變好，不再害怕接受治療。

另外，基隆長庚醫院全台首創日間關懷教室，每日請專業師資免費為癌症病人授課，除了指導美工或各項才藝，也提供病友彼此互動的機會，對病人和家屬都是很大的心理慰藉。

(中時)