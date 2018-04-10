國家級文化保存政策規劃草案 縣市文化主管會議於高史博舉辦

2018年04月10日 19:08 中時 李義

文化部在高雄市歷史博物館舉辦「連結與再現土地與人民的歷史記憶」會議，會中由點線面討論文化保存的專業、價值、生態、再生及參與。會議由文化部文化資源司主持，雲林科技大學林崇熙院長、高史博王御風副館長等人與會。

高雄市文化局受文化部補助「再造歷史現場」的「興濱」、「見城」計畫，委由高雄市立歷史博物館執行，核心精神為連結民眾與土地情感，以文化資產保存作為整體空間治理重點，文化部從國人生活所在的土地出發，再現土地與人民的歷史記憶。

「興濱計畫」針對哈瑪星聚落啟動重點文化資產修復、保存與活化再利用，串連整合哈瑪星山、港、鐵、町四大歷史場域，以公私協力與公民參與，讓在地居民更瞭解哈瑪星文化歷史及認同守護哈瑪星永續發展的理念。

「見城計畫」以再現「臺灣第一石城」歷史場景為目標，串連舊城東、南、西、北門及城內等，希望跨域結合文化科技，重現舊城人文地景，並運用五感體驗模式，讓民眾看見國定古蹟的歷史脈絡及古人生命之全新價值，建構古蹟深度，同時重新連結被遺忘的歷史記憶。

「訂定國家級文化保存政策」為行政院文化會報政策白皮書「連結與再現土地與人民的歷史記憶」施政主軸項下施政項目之一。文化部邀請縣市文化主管共同參與政策機制協調，以利中央文化保存政策綱領訂定更具系統性及整合性，從生活的土地出發，再現土地與人民的歷史記憶，除積極保存法定文化資產外，更彰顯具見證歷史之其他文化性資產價值之資產，以全方位保存及永續國家文化之發展。

(中時)