蘇花改放寬速限、改兩線道？ 公路總局這樣說

2018年04月10日 19:08 中時 王思慧

宜蘭代理縣長陳金德今天呼籲交通部，放寬蘇花改速限，將一線道改為兩線道，並與國五相連結，才能改善東部交通。交通部公路總局回應，蘇花改腹地小、是危險路段，並非以大量通行為目的，且原蘇花公路只有一車道，因此只有一線道；至於是否提升蘇花改部分路段的行車速率，公路總局將評估可行性。

公路總局表示，蘇花改計畫為改善原蘇花公路沿線山區地形險峻及陡直海岸，腹地狹小線形不佳危險瓶頸路段，且將區域環境生態及聚落社會紋理影響降至最低，考量蘇花改並非以大量通行為目的，各改善路段前後端銜接的原蘇花公路（台9丁線）也僅有一車道，因此避免新舊路線銜接時交通瓶頸的產生，蘇花改除路段端點路口處考量轉向車道需求外，其餘路段配置採雙向雙車道，以維持容量一致性。

蘇花改已通車路段速限規劃部分，考量蘇澳及東澳兩端的台9丁線速限介於40至50公里／小時，為使用路人於駛入及駛出蘇花改時能逐步調整行車速率，目前蘇花改銜接台9丁線非主線路段速限為40 公里／小時；而主線路段為避免用路人於行駛蘇花改時，於短時間內增、減速而影響行車安全，速限則訂為60 公里／小時。是否提升蘇花改部分路段的行車速率，公路總局將逐段檢視已通車路段的公路幾何線形、交通車流狀況及用路人行車特性後，在維持用路人行車安全的前提下，評估提高速限的可行性。

蘇花改路段通車迄今，除連續假期因大量車潮湧入，車流量超過原道路容量而造成壅塞外，平常日及例假日的車流則未超過現有道路的供給量，蘇花改路廊多屬交通順暢狀態，公路總局會再加強連續假期疏運的措施。

公路總局指出，未納入蘇花改計畫的東澳至南澳段，考量蘇花改計畫的推動係以安全可靠服務為基礎目標，以路段災損阻斷及交通肇事頻率高的路段為改善對象，其中蘇花公路的東澳至南澳路段，在1990年代初期完成新澳隧道後，已大幅改善該路段的行車安全。

近年道路災情及事故資料均明顯少於現有蘇花改計畫改善路段，公路總局仍積極持續辦理相關邊坡落石防護、路基及彎道改善等工程，至去年12月底已完成8處彎道改善作業；而因應蘇花改蘇澳東澳段的通車，公路總局也針對東澳至南澳路段進行號誌的調整、布設交通資訊發布系統等改善作業，以降低通車後的交通衝擊。

因此公路總局現階段以如期完成蘇花公路改善計畫，儘早提供用路人一條安全回家的路；未來於蘇花改計畫及蘇花公路相關改善作業完成後，公路總局將持續關注未改善路段的路況，適時啟動相關改善作為。

(中時)