洛馬的MQ-25加油機公布 如同小型B-2轟炸機

2018年04月10日 19:17 中時電子報 江飛宇

在通用原子、波音公司分別公布MQ-25無人加油機的外型後，洛克希德馬丁公司也展示了自己的MQ-25。就如該公司先前所預告，洛馬的版本採用飛行翼設計，外型如同小型的B-2轟炸機。

防衛新聞(Defense News)報導，洛馬公司的無人機是由著名的臭鼬工廠(Skunk Works)負責外型，他們以設計獨特外型的飛機而廣為人知，過往也有很多飛行翼飛機設計的經驗。此次他們將使用一些熟悉的裝備，比如動力系統採用通用電氣的F404渦扇發動機(應用於F/A-18戰機上)，和F-35C戰機的起落架，這兩樣都是很成熟的部件，可以有效降低成本。

將在今年夏天接管臭鼬工廠的傑夫．巴比隆(Jeff Babione)說：「我們團隊在航空技術上表現的非常出色，擅長將各種優勢技術集合起來。」

他表示，他們參考了多種飛機的結構，包括諾斯洛普-格魯曼公司(Northrop Grumman)的E-2鷹眼預警機(Hawkeye)、貝爾-波音的V-22魚鷹式(Osprey)，和洛馬自己的F-35聯合攻擊戰鬥機，其中以F-35C的起落架已經在「困難的使用環境」中證明了它的實用性。至於F404發動機，它飛行時間超過了1300萬飛行小時，是世界上最成熟的發動機。

洛馬公司了MQ-25在航艦作業的概念影片。

雖然該公司強調他們研發的方向也以成熟的技術為主，不過與另外兩個對手相比，飛行翼的設計還是被認為風險較大，通用原子公司和波音公司都明顯提出了有翼身有尾翼飛機。

不過洛馬解釋，他們使用飛行翼也是慎重考慮過的結果，前臭鼬工廠主管羅伯．懷斯(Rob Weiss)說：「我們做了大量的經濟效益研究，發現安裝尾翼的機身尾重量較大、構造複雜，價格昂貴，而且性能不如我們想要的高，所以最終又回到了飛行翼設計。」

懷斯表示，飛行翼設計有更高航程和更低油耗，而且大多數燃油都可以儲存在機翼中，燃料攜帶量比其他的構型來的更多。

洛馬的模擬影片是用CG動畫做的，因此目前只有波音公司製作原型機，美國海軍將在今年夏天公布MQ-25由誰得標。

(中時電子報)