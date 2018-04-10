洛馬的MQ-25加油機公布 如同小型B-2轟炸機

洛馬的MQ-25加油機，採用飛行翼設計，理由是航程與儲油量較多。(圖/洛馬公司)

友善列印
中時電子報

在通用原子、波音公司分別公布MQ-25無人加油機的外型後，洛克希德馬丁公司也展示了自己的MQ-25。就如該公司先前所預告，洛馬的版本採用飛行翼設計，外型如同小型的B-2轟炸機。

防衛新聞(Defense News)報導，洛馬公司的無人機是由著名的臭鼬工廠(Skunk Works)負責外型，他們以設計獨特外型的飛機而廣為人知，過往也有很多飛行翼飛機設計的經驗。此次他們將使用一些熟悉的裝備，比如動力系統採用通用電氣的F404渦扇發動機(應用於F/A-18戰機上)，和F-35C戰機的起落架，這兩樣都是很成熟的部件，可以有效降低成本。

將在今年夏天接管臭鼬工廠的傑夫．巴比隆(Jeff Babione)說：「我們團隊在航空技術上表現的非常出色，擅長將各種優勢技術集合起來。」

他表示，他們參考了多種飛機的結構，包括諾斯洛普-格魯曼公司(Northrop Grumman)的E-2鷹眼預警機(Hawkeye)、貝爾-波音的V-22魚鷹式(Osprey)，和洛馬自己的F-35聯合攻擊戰鬥機，其中以F-35C的起落架已經在「困難的使用環境」中證明了它的實用性。至於F404發動機，它飛行時間超過了1300萬飛行小時，是世界上最成熟的發動機。

洛馬公司了MQ-25在航艦作業的概念影片。

雖然該公司強調他們研發的方向也以成熟的技術為主，不過與另外兩個對手相比，飛行翼的設計還是被認為風險較大，通用原子公司和波音公司都明顯提出了有翼身有尾翼飛機。

不過洛馬解釋，他們使用飛行翼也是慎重考慮過的結果，前臭鼬工廠主管羅伯．懷斯(Rob Weiss)說：「我們做了大量的經濟效益研究，發現安裝尾翼的機身尾重量較大、構造複雜，價格昂貴，而且性能不如我們想要的高，所以最終又回到了飛行翼設計。」

懷斯表示，飛行翼設計有更高航程和更低油耗，而且大多數燃油都可以儲存在機翼中，燃料攜帶量比其他的構型來的更多。

洛馬的模擬影片是用CG動畫做的，因此目前只有波音公司製作原型機，美國海軍將在今年夏天公布MQ-25由誰得標。

(中時電子報)

文章來源：Lockheed announces industry partners on Navy’s MQ-25 tanker drone offering

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
印度憂機密外洩！巴基斯坦要買T9…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。