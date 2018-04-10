鍾瑶、吳思賢穿「情侶裝」現身殺青宴！十指交扣回應直播親吻

2018年04月10日 19:12 中時 林淑娟

鍾瑶、吳思賢（小樂）穿「情侶裝」還十指交扣。（三立）

鍾瑶、吳思賢（小樂）、朱芷瑩、藍鈞天、吳定謙出席殺青宴。（三立）

《姊的時代》殺青宴，主要演員大多出席。（三立）

三立、東森週五華劇《姊的時代》本週將播最終回，10日舉辦殺青酒，鍾瑶、吳思賢（小樂）、朱芷瑩、藍鈞天、吳定謙、林昀希、黃甄妮、夏和熙、高英軒等主要演員都穿著黃色衣服出席，結果鍾瑶與吳思賢（小樂）還十指交扣，一起搞笑穿上皮卡丘裝，被虧根本是「情侶裝」！外傳兩人假戲真做，日前在直播現場中還大方嘴對嘴親吻，對此，他們坦蕩大方回應，表示其實兩人默契真的很好，所以被粉絲拱親吻時也就不避諱。

小樂說：「我們兩人的粉絲都喜歡看我們戲裡在一起，我的lovers（粉絲）也很喜歡鍾瑶。」鍾瑶在殺青酒直播上笑說：「小樂真的愛我，我也愛小樂！」兩人的好感情可見一斑。

鍾瑶除了和小樂除了是最速配的「姊弟戀的螢幕情侶」，也因戲成為好友，她和戲中其他兩位閨蜜潘慧如與朱芷瑩拍了這部戲亦成為莫逆之交，人在北極圈旅行而未能參加殺青酒的潘慧如跨海傳訊：「緣份把不相干的三個人牽在一起，希望這份感情能延續，我們已經約好了要一起去泰國跨年。」

《姊的時代》是鍾瑶第一次參與長劇演出，跟演員與工作人員培養出好感情，也讓她在殺青當天眼淚潰堤。鍾瑶說：「剛開拍的時候被很多人不信任，連自己都不相信自己可以勝任。」拍攝壓力大到讓她狂冒痘痘也長出白髮，她笑說，還好到後期不用再拍素顏特寫鏡頭，不然會無法見人。

該劇歷經近6個月的拍攝，劇組感情相當好，演員們都說這是遇過合作最開心的團隊，導演還笑說這次遇到鍾瑶與小樂這兩個龜毛的演員，每次拿到劇本都會用Line轟炸他討論台詞以及詮釋方式，藍鈞天與吳定謙也說鍾瑶根本就是班長，一直提醒大家要好好表現。鍾瑶說，當她覺得太累的時候，會自己一個人在角落自言自語講英文，小樂說他完全不同，如果不開心就會立刻寫在臉上，還會突然變很安靜，但還好情緒來得快去得也快。

壓力大的還有吳定謙與藍鈞天，吳定謙說這次演擁有兩個老婆的渣男角色演得很痛快，但也被罵得很痛快，甚至有天連導演都忍不住和工作人員一起大罵他，他就知道這個角色成功了。同樣演出出軌角色的藍鈞天化身為「藍老師」現場剖析起出軌男女的心態以及當初詮釋這個角色的心情轉折，連工作人員都感動到忍不住要他開設「藍老師心靈雞湯專線」，幫助男人們走出出軌的關卡。

(中時)