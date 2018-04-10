7旬老翁送子赴美就醫 返台失智1周走失3次

2018年04月10日 19:29 中時 陳淑芬

74歲郭姓老翁日前攜子赴美就醫，沒想到自行回台後卻出現失智症狀，1周多竟然連續3度走失，均由警方協尋返家，警方發現老翁退化嚴重，甚至忘記要用餐具竟直接用手抓飯吃，協調鄰長協助通報相關單位，並呼籲民眾要注意家中老輩的健康狀況。

第三警分局東區分駐所員警日前巡邏經過樂業路與旱溪東路口時，發現行走中的郭姓老翁，突然趴倒在地，經民眾通知救護車到場檢查後他身體無礙，但需攙扶才能站立，對警消詢問答非所問，疑有失智症狀，卻堅持拒絕警消協助，自己走進一旁鐵板燒店用餐。

沒想到，2個小時後，警方獲報指稱旱溪東路有迷失老人需協助，員警到場發現就是郭姓老翁，他向員警表示知道怎麼回家，但在場民眾卻表示已見他在外面街道徘徊2個小時，員警拿著郭翁照片到鄰近大樓逐棟詢問，經某大樓管理員確認郭是大樓住戶，順利將他送返家。

時隔一個多禮拜，東區所再度接獲報案，指稱轄區一心街及東英一街口有迷失老人，警到場後發現又是郭姓老翁，就直接帶他返家。

警方調查，老翁今年74歲，身體硬朗且經濟狀況不錯，日前還帶兒子到美國求醫，自行返台後竟出現失智症狀，近日經常在外徘徊忘記住處，退化狀況比日前協處時更嚴重，因郭姓老翁現在台沒有其他家人，員警先請大樓管理員代為看顧，並協調鄰長協處通報。

(中時)