新北市106年度總決算出爐 財政穩定減債9億

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中時
吳岳修

新北市10日通過106年市總決算及綜計表，歲入預算數1398.33億元，歲出預算數1563.17億元，歲入歲出差短164.84億元，連同債務還本943億元，總共需舉債1107.84億元弭平，4月底前將送新北市審計處審核，新北市主計處表示，新北市106年長期債務較去年減少9億元，顯示財政狀況穩定。

新北市主計處表示統計，106年度歲入決算數1457.96億元，較預算數增加59.63億元，主要因為稅課收入超收76.53億元，其中房屋稅、契約增加15億元，代表房屋交易回溫，而贈與稅也因修法導致民眾搶先贈與避稅，因此增加近15億元等，另交通等罰款、賠償收入等部分也超收5.68億元，但補助及協助收入減少24.72億元等增減所致。

歲出決算數1488.20億元，較預算數節餘74.97億元，肇因中央補助計畫實際核定數較少、業務費撙節支出、招標結餘、債務付息支出減少、預備金尚有未動支數等所致。

總計歲出歲入決算數相抵，共差短30.24億元，較預算數164.84億元，減少134.60億元，而歲入歲出差短的30.24億元，連同債務舉借916億元，扣除債務還本925億元後，淨計收支短絀決算數39.24億元。

(中時)

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