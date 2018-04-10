中信兄弟低迷 史總：低潮過後 我們會更強

2018年04月10日 19:31 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟開季戰績慘淡，12場打完以3勝9敗墊底，儘管如此，總教練史耐德仍相信這批在一軍的選手，他今(10日)賽前表示，暫不考慮做出調動，「開季到現在才12場，這些人從一軍出發，代表他們有能力跟實力，這是他們拚來的機會。」

中信歷經去年的風波，陣容大洗牌，目前只拿到3勝；截至今天賽前，團隊打擊率2成79、團隊自責分率5.63，也是聯盟最糟。不過，史總仍願意相信這群選手，包括幾個選手狀況不好，他也認為，狀況本就有高低起伏，他們走過低潮，會變得更強大，現在沒必要變動陣容。

中信勝少敗多，史總也明白，這並不是很好的狀況，「多贏球會很開心，有幾場沒贏下來的比賽，其實內容不錯，但有時球運不好，打得很紮實的球，都直接去找手套，球員們很努力想走出低潮，現在能做的只有努力，盡力走出低潮。」

低潮雖難熬，但史總認為，在球季初期就遇到，未必是件壞事，不要低潮最好，既然遇低潮，越早遇到越好，球員能學習如何面對低潮、學著走出來，等到季後賽就知道該怎麼面對，「殺不死你的，會讓你變得更強，選手們把這些轉換成力量，就會變得更強大。」

「恰恰」彭政閔身為陣中領袖，他表示，球隊氣氛還是不錯，也有勉勵其他球員、相互討論，「120場都要拿出態度跟氣勢面對，把基本功做好，失敗就找到錯誤快去練好，如果不知道問題，這樣會很難贏球，現在球季才進行10分之1，只要之後10分之6贏回來就好。」

彭政閔認為，現在中信陣中不少年輕球員，外界有很多不同的說法，有人覺得他們在練兵、訓練球員成長，無論如何，他們都期待用現在的陣容，能帶回勝力，「我們只能盡力求勝，一步一步來，會越來越好的。」

中信本周只有4場比賽，今跟Lamigo桃猿對戰前，陣容做出微調，將王則鈞下放二軍，原本的4棒張志豪因觸身球傷到右腳休兵，4棒改由陳子豪擔綱。談到本周的先發輪值，史總表示，目前3洋投會各投1場，第4場則還未定案，至於可能的先發人選陳琥，本周會繼續在牛棚待命。

(中時電子報)