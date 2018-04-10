陳謙文大街發傳單遭拒 李又汝賣紅豆餅被霸凌

2018年04月10日 19:36 中時 洪秀瑛

李又汝幫忙洗車。（民視提供）

陳謙文（左）。（民視提供）

陳謙文（右）與邱子芯。（民視提供）

民視4月15日晚上10點將播出《微笑。淚》，演員群李又汝、陳謙文、賴曉誼與邱子芯今在「育成洗車中心」與身心障礙者洗車服務，希望用愛喚醒大家對於自閉症與身心障礙者的關心，走到戶外到用身體力行。

被問到打工經驗，陳謙文說媽媽單獨扶養長大，到打工年紀就拼命打工，發傳單、超商跟賣眼鏡同時兼3份差，印象最深刻在天橋下發傳單，一直被拒絕，讓剛出社會的他很受傷，「這豐富的打工經驗也成為我劇中養份，戲中要去街上收集5000個微笑，猛被拒絕的當下，讓我想到那時候發傳單時候」。

李又汝說以前曾幫媽媽賣紅豆餅，當時很害羞不會招呼客人，最不想遇到同學，因為有同學會說「不要跟她們買紅豆餅，他們很窮」，有點「類霸凌」的回憶，讓李又汝說是增添人生不少經歷，在劇中有足夠養份好好演出。

她印象最深刻是曾在寵物店洗狗狗，還有壓肛門腺把排泄物擠乾淨，50元一隻，曾經最高紀錄一個早上洗12隻，「最傷心懊悔的是，當時有寵物店惡性競爭，把又聾又啞病重的狗狗，假裝要洗狗狗，放在她工作的寵物店，但當時老闆娘要她送去覺得那惡意遺棄的寵物店去」，當時年紀小不懂事又照顧狗狗很久的她，無奈又心碎，為此哭了很久，也呼籲寵物店要良心經營，現在當了演員也要為公益發聲，盡一份心力。

邱子芯今體驗洗車，「我真的是亂洗，好險有他們指導要從車窗到板金依照順序洗車，發現他們比我更細心專業」，賴曉誼劇中飾演洗車的身心障礙者，來到這裡才知道原來有這麼多細節，像她輪框縫隙都沒注意還被「提醒」，小朋友們的專注讓她覺得很佩服， 陳謙文也說自己來體驗發現他們很專業很有溫度的洗車，如果都是一樣要洗車還呼籲大家支持他們，也心疼的說如果下雨他們就沒有收入，還說下雨也可以洗車洗內裝，乾乾淨淨讓自己在雨天心情更好。

(中時)