把妹神器勾起羅時豐傷心回憶！曝「小拇指被切斷」的畢生遺憾

羅時豐日前在劇中彈吉他，還進錄音室錄唱新歌。（取材臉書、台視提供）

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羅時豐劇中彈吉他，戲外曾有吉他的傷心回憶。（台視）

台視新八點檔大戲《情·份》將在18日正式上檔，日前拍攝一場羅時豐手持吉他在大小老婆面前大展歌喉的戲，竟意外勾起他傷心的回憶！原來過去堪稱「把妹利器」的吉他，一直是他一生中很大的遺憾，他透露自幼就對吉他有濃濃興趣，恰巧國中時校長成立了一個古典吉他社，為此他還買了一把吉他到學校，但還沒學成就被「退貨」。

他無奈解釋：「因為小學三年級時小拇指切斷過，鄉下醫療處理比較草率，後來神經受傷導致小指頭沒辦法用力，彈到封閉和弦時，校長問我指頭怎麼會沒力，就跟我說『那這樣沒辦法彈啦！回去回去！』」受到刺激的他相當難過，也因此荒廢了學習。他無奈地說：「後來長大才聽人家說很多國外的樂手三隻手指也是可以彈，若當時繼續學，說不定我會變一個很棒的吉他手！」

羅時豐除了在《情·份》劇中展現好歌喉外，劇組還特地指定他演唱片尾主題曲，為新八點檔打造專屬主題曲〈難得〉，他表示這次的獻唱從剛開始收歌就煞費苦心，最後由才子張簡君偉創作的這首歌雀屏中選，令他相當滿意。羅時豐透露：「為了這次的主題曲，我們收了上百首歌，最後是被〈難得〉這首歌的旋律和歌詞給感動了。」

羅時豐也分享這首歌不僅符合劇情內容、也符合他的人生經驗，所以當時在錄音室沒花多少時間就詮釋到味，歌詞更讓他想起過去人生百態，笑稱聽到這首歌時感觸頗深，彷彿「人生跑馬燈」閃過、歷歷在目。談到這輩子最「難得」的事，他不加思索的說：「就是娶到好老婆，因為她把家裡照顧很好，讓我沒有內、外顧之憂。」他也盛讚老婆是個傳統、又識大體的女性，將一家老小照顧無微不至。

(中時)

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