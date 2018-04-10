家樂福科技再進化 打造亞洲首間自助結帳機賣場

家樂福自助結帳機採用掃條碼與秤重辨識結帳商品，操作簡單。（家樂福提供）

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家樂福自助結帳機的空間是原有人工結帳櫃台的一半，訴求方便、省時。（家樂福提供）

家樂福積極嘗試新服務，日前家樂福總經理王俊超說要開無人賣場，今（10日）天母店引進4台德國製造的自助結帳機（Self CheckOut）邁出第一步，成功搶下亞洲第一，家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示引進自助結帳機，並非要以科技取代或節省人力，目標是為了讓消費者體驗科技服務，更方便、更省時。

為了迎向科技賣場，家樂福去年11月22日起便在總公司測試每台要價近百萬元的自助結帳機，統整員工的測試心得拍成導引影片，語音介面有中、英、日3種語言選擇，可透過掃描器或者刷卡機辨識會員，採用掃條碼與秤重辨識結帳商品，相符合後才提供結帳，少刷或多刷時會亮紅燈，顯示需重新操作；結帳時可選現金、信用卡或行動支付，目前開放的行動支付包含玉山Wallet、Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay。

會選擇天母店為亞洲首間試營運店，在於該店是社區型賣場，來客數是全台前3名，消費頻次高，看好外國消費者約占1成，多數居民對科技新設備接受度高，將原有18個人工結帳櫃台，改為16個人工、4個自助。若多數消費者認為好上手，有助於推廣到其他社區型賣場。

近年，家樂福的科技服務不斷創新，增加不少便民的科技服務，像是顧客休息區設有USB充電機座；全台賣場包含便利購提供免費Wi-Fi服務、諮詢視訊服務；部份便利購設有減碳環保概念的電子價目牌等。近期新開幕的新北市汐科店與桃園八德店都屬科技賣場，其中，桃園八德店設有人流與空氣品質偵測、電子面板DM、試衣鏡、試裝鏡、VR體驗區、投影足球場、浮空投影商品展示、牛肉發酵室、區域促銷訊息投放、服務區電子叫號服務等科技化設備服務。

(中時)

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