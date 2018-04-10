限量版Nokia 8 Sirocco在台上市 HMD Global：賣完不再補貨

HMD Global今發表Nokia 8 Sirocco，即日起在指定三大通路限量上市。（HMD Global提供）

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Nokia 8 Sirocco只推出「鉑耀黑」單色，即日（10日）起於MOMO、法雅客、全台實展櫃陳列店3大通路限量販售，賣完即止，定價2萬990元。（HMD Global提供）

不到2周前HMD Global才發布了新機Nokia 7 plus及Nokia 6，今（10日）再在台發表了全新限量的Nokia 8 Sirocco，該機早於今年MWC上亮相，在台的呼聲極高狀況下，HMD Global把新機特別帶來台灣，HMD Global 台灣、香港及澳門地區總經理翟治豪表示，該機僅20個國家以下有作販售，「此次是專為Nokia粉絲帶來台灣，因做工繁複所以數量極少，賣完就沒有貨再進了，『諾粉』要搶要快！」

限量的Nokia 8 Sirocco以外形採北歐的極簡工藝美學設計，前後皆採用頂級曲面的5代大猩猩玻璃，邊緣厚度僅2mm，但卻延續品牌堅固耐用的特質，以一體成形單塊的不鏽鋼打造高品質金屬邊框，訴求比6000系列鋁合金還要強化2.5倍，搭載5.5吋pOLED 2K的16:9的全螢幕，硬體上搭載高通驍龍835處理器及Android Oreo系統，更是第1支支援Qi 無線充電的Nokia Android智慧手機。

鏡頭方面還是採蔡司光學認證後置雙鏡頭，主鏡含1200萬畫素、f/1.7廣角鏡頭，配1300萬畫素長焦鏡頭，在Pro Camera模式下可像專業相機一樣手調白平衡、ISO等細節，還有雙向鏡頭拍攝，以及3支聲學過載點偵測麥克風，360度環繞錄音，錄影時音效也不失真；Nokia 8 Sirocco限量版只推出「鉑耀黑」單色，定價2萬990元，即日（10日）起於MOMO、法雅客、全台實展櫃陳列店3大通路限量販售，賣完即止，消費者要搶要快。

(中時)

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