情「鉛」綠川！邵宜君鉛筆畫愛在台中

2018年04月10日 20:09 中時 盧金足

邵宜君以色鉛筆畫出改頭換面的綠川，展現浪漫意境。（盧金足攝）

色鉛筆可以畫出微妙微肖的作品，一顆番茄在邵宜君彩筆下鮮艷欲滴。（盧金足攝）

社區大學美術老師邵宜君，以色鉛筆畫出台中市舊城區的美。（盧金足攝）

人物主題也是邵宜君的拿手作品。（盧金足攝）

台中市役所活化，在邵宜君彩筆下風華再現。（盧金足攝）

邵宜君未來希望專一題材以花和女人系列為主。（盧金足攝）

邵宜君在社區大學教授色鉛筆課程，推廣生活美學。（圖／邵宜君提供）

擁有財經博士的邵宜君，為推廣生活美學，在社區大學教導色鉛筆課程，近10年來還以台中火車站、台中公園當題材，見證舊城區的改變，她表示，色鉛筆有120多種顏色，畫具便宜，攜帶方便，彩繪周遭人事物，手中一支色鉛筆就能「畫我故鄉」，近來綠川變成打卡熱點，在她眼中也展現不同風情。

邵宜君在逢甲大學與社區大學教授色鉛筆課程，希望色鉛筆不只用於塗鴨，也能推廣到庶民繪畫，生活美學不只在藝術殿堂，一支彩筆就可讓人生變彩色。

從水彩、油畫入門，進入彩墨世界，邵宜君說，色鉛筆畫是自己無師自通，畫出心得，水和油畫也為自己打下基礎，「現在看到什麼，就能畫什麼！」未來希望專一題材以花和女人系列為主。

邵宜君「懷舊、畫語」正在中區公所三樓藝文展示區展出，展期從四月九日到四月廿七日，吸引很多洽公的民眾意外的驚喜，來場藝術洗禮也與邵宜君畫中的人物與美景交流，尤其對色鉛筆竟能畫出細如線的髮絲，很多人端詳許久，還以為是拍照的相片。

「一幅細膩的人物作品，動人心弦的髮絲，要用繪畫工具鐵珠筆一根一根的畫出來」，邵宜君說，線條之美，層次深奧，自己有時都陶醉的畫到不知夜色降臨。

「我原本就該屬於這繪畫的世界啊！我只是遲了些年才踏進這藝術殿堂。」邵宜君表示，過去社會觀念咸認走藝術之路對於就業較為困難，讀美術班的願望深埋心底。

10多年前她從自金融業退休後，第一件為自己做的歡喜任務就是重拾畫筆，也陸續在東海大學美術系修習繪畫相關學分，邵宜君猶記第一堂課坐在偌大的美術教室內，手持炭筆面對著畫架時，當下心情悸動而滿足，一支彩筆畫出她的彩色人生。

她也感謝同樣熱愛鉛筆畫的中區區長黃至民，推動生活美學「藝」起來，提供3樓藝文展示區開展，回顧近年來的色鉛筆繪畫歷程外，更重要的一層意義，將台中市之舊建築、新風貌以細膩的色鉛筆畫風記錄下來，讓舊城新風貌能繼續發光發熱。

以色鉛筆留住舊城風貌，市府創新建設上演都市協奏曲，市府推動中區再生計畫，以「3支箭」成功翻轉中區，黃至民表示，市長林佳龍第1支箭推動大車站計畫、第2支箭進行河川整治、第3支箭促進文化復興，第3支箭對舊城區的文藝復興，進一步與店家結合，人潮回來了，重燃舊城區的生命力。

(中時)