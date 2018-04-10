張立昂、曾之喬初合體好默契 愛表偷偷換著戴

2018年04月10日 20:04 中時 陳張眾

曾之喬日前出席LONGINES浪琴表舉辦之網球活動時，即搶先戴上品牌碳纖維面盤搭配黑色PVD表殼之征服者系列V.H.P.腕表亮相。（翻攝自曾之喬IG帳號）

張立昂曾受邀出席品牌巴黎、香港等地活動，他在Instagram的照片中，也放上練團時戴著的銀面征服者系列V.H.P.腕表，並寫下：「帶著我的浪琴浪跡天涯。」（翻攝自張立昂IG帳號）

穩站偶像劇一哥、一姊地位的張立昂與曾之喬，今為友好品牌LONGINES浪琴表活動首度同台，曾在相同電視台演出的兩人，還互相揭露對彼此的印象。張立昂透露在自己擔任首部偶像劇男主角時，就已領略到曾之喬私下的熱情個性，與她傳聞中的冷淡表情不甚相同；而曾之喬則說看來很陽光的張立昂，私下卻藏有文靜的一面。

張立昂與曾之喬雖未在公開活動中合體，但均在收藏腕表上展現了濃厚的興趣，從小時候就喜歡手表的張立昂，表示念小學時就存錢為媽媽購入一只塑膠手表；而較晚入門的曾之喬，自稱買表的預算抓在20萬以內，最近則看中一只近百萬的名表，令她笑稱是看到其中的「低調奢華」，更說：「要跟立昂好好討教。」

活動中，兩人分別選戴品牌最新之征服者系列V.H.P.大三針腕表現身，卻在不經意中彰顯出有志一同的好品味。張立昂手上具備碳纖維面盤及黑色PVD鍍層的表款，恰巧與曾之喬於之前出席活動中所配戴的樣式相同。自稱看男人時會從表來分析其品味的曾之喬，被問到對張立昂今天戴上此款腕表的感覺時，更大方稱讚其很優雅，十分符合浪琴的品牌形象。而曾之喬今日腕上的征服者系列V.H.P.大三針銀面款式，亦與張立昂日前於Instagram私照中所配戴的款式相同，坦言喜歡配戴大表徑腕表的她，表示相較於大部分台灣女生走的甜美路線，更希望藉著混搭帶出自我的個性。

慶祝征服者系列V.H.P.（Very High Precision）大三針腕表正式上市，LONGINES浪琴表更於即日起至4月22日止，在101購物中心都會廣場舉辦《超級石英 創新革命》鐘表展。其中為活動空運來台的史上第一款「Chronocinegines」可攜式運動計時裝置等展品，亦再再印證了品牌於瑞士石英表歷史中的重要地位。自1984年初代V.H.P.表款復古外觀上升級，新代款式搭載ETA表廠歷時4年研發之L288.2石英機芯，除擁有至少4年的電池壽命外，機芯內裝置的GPD齒輪位置自動偵測系統，可確保當腕表受到強烈震動、撞擊或強力磁力感擾等干擾時，亦可維持每年誤差僅正負5秒的精準度。

(中時)