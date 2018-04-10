玉管處33歲 處長期許登山安全、生態永續

玉管處慶，表揚績優員工。（廖志晃攝）

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玉管處33周年慶，舉辦薩克斯風音樂會。（廖志晃攝）

玉山國家公園管理處成立33周年，10日下午在水里遊客中心舉行處慶及薩克斯風音樂會；處長曾偉宏期許以企業社會責任、世界公民理念，讓玉管處業務越來越好。會中並致贈感謝狀給竹山秀傳醫院、中鋼、玉山銀行等單位。

曾偉宏以登山安全越來越好、達成以服務代替管制目標、以訓練和服務理念與同仁攜手打造更優質的服務品質等3個願望，期勉玉管處同仁，努力精進各項業務，讓玉山更友善永續，生態更豐富多樣。

曾偉宏說，2017年完成新進志工培育實習，推動環境教育工作；輔導園區內及周邊原住民部落，進行生態農業轉型，目前南安園區通過有機驗證的農地逾半數。在園區整體規畫部分，建立數位化經營系統，並致力提升登山安全，完成園區內步道、指示牌維護工程，以及更新製作園區登山步道導覽圖集。

今年接受表揚志工中，以高齡82歲保育志工吳一成最受矚目，獲頒象徵玉山志工終身成就的榮譽志工獎；吳一成於1969年首登玉山，迄今山齡近50年，因為喜歡登山，所以加入志工行列，守護玉山。志工葉明瑞也以服務時數達3000小時，獲衛福部銅質獎表揚殊榮。

而為宣導玉山國家公園高山生態資源及人文特色，晚間特別邀請音樂家胡笙，以玉山風格為主軸的薩克斯風音樂會，演奏曲目包括原住民音樂、台灣民謠等。

(中時)

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