樹林區所複合防災演練過程逼真

2018年04月10日 20:11 中時 陳俊雄

樹林區公所10日舉辦複合式災害防救演習，中華電信人員演練搶修損壞線路。（陳俊雄攝）

樹林區公所10日舉辦複合式災害防救演習，台電人員演練修復斷裂電纜。（陳俊雄攝）

樹林區公所10日舉辦複合式災害防救演習，消防局也出動救難犬配合演練。（陳俊雄攝）

樹林區公所為強化各級各組救災應變處置能力與搶救效能，10日上午於樹林體育場舉辦區複合式災害防救演習，希望透過平日演練，在災害發生時各任務編組人員均能迅速應變，發揮各項災害防救功能，將性命傷亡及財物損失減至最低。

今日的防救演習演練項目包含「災民疏散撤離」、「救災救護」、「電力、通訊救援」、「維生管線修復」、「道路搶修」、「災後復原及環境清理」、「防災公園開設災民收容」等逾11項情境模擬，而除了區所之外，台電、中華電信、欣泰瓦斯甚至新莊區公所也都配合派員支援，強化行政區域間相互支援機制。

樹林區長林耀長表示，有鑑於每當重大災害發生時，各區往往可能發生救災人力抑或物資不足之情形，因此區公所之間的跨區支援體系彌足珍貴，也感謝新莊區公所協助參與本次區域聯防演習。

他指出，透過橫縱向溝通協調、彼此觀摩學習，才能在面對災害時，仍能各司其職分工合作，達成保護人民生命財產之目的。

(中時)