愛買300款全新自有品牌商品 滿499元送50元折價券

2018年04月10日 20:10 中時 郭家崴

愛買從2006年推出自有品牌商品，符合SGS認證把關、強調價格實惠比市價便宜2至3成，10多年來每年業績成長3至5成；11日起與50家知名製造大廠合作，超過300款的商品全新推出，符合各項國家標準製造、食品均依照食品良好衛生規範準則（GHP）、採用「紅配綠」品牌識別色帶來全新視覺。

11日至24日舉行「歡慶品牌周」活動，單筆滿499元送50元自有品牌折價券；另有聯合利華、妙管家、桂格食品、立頓、愛之味等50大品牌、300多種商品聯合促銷買一送一起。

愛買自有品牌商品強調品保單位把關代工廠，全數取得ISO認證，食品廠也都獲得HACCP標章，為了讓消費者吃得安心，每半年進行商品SGS抽驗，麵類不得驗出防腐劑、漂白劑，沖泡飲品不得驗出三聚氰酸，家用紙品通過吸水度、延伸度等國家級考驗。

商品中月銷6000包的「日式高麗菜熟水餃」、「日式韭菜熟水餃」出自與高檔餐廳合作的晶鈺食品；大包裝「壽司米」、「禾香米」委由「金農米」的代工廠宇進實業製造；方便美味的「紅燒牛腩」、「咖哩牛肉」、「咖哩雞」等調理包則和聯夏食品合作生產。

愛買公關經理王佳慧表示，最熱賣的「牛肉狗罐頭」、「雞肉狗罐頭」月銷1萬2000罐，改版後價格不變、容量增加10%；熱銷第2名的「精選澳洲特級燕麥片」500g、35元，每月賣出7000包，上架就秒殺；也是熱銷商品的「沐浴乳」系列維持2000ml大容量，特價79元，皆堅持高CP值。

(中時)