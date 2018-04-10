管案跨部會會議今召開 仍預定4月中旬完成諮詢

台大校長當選人管中閔。（本報系資料照片）

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台大校長當選人管中閔赴大陸學術交流是否合法，教育部今天召開第一次跨部會諮詢專案小組會議，主要是釐清一些法律問題，並請管中閔曾任職的學校機關回去重新整理資料後，下次再開會討論，目標仍是4月中旬完成諮詢。

教育部人事處長陳焜元表示，今天的諮詢會議，陸委會、法務部、內政部、人事總處、台大、中研院、國發會等單位均有派人參加，加上幾位學者專家，主要是討論赴陸交流的法律問題。

陳焜元表示，依照規定，台灣的學者赴陸進行一般的學術交流，對岸大學不得涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務，但講學或短期客座則在允許範圍。

陳焜元說，今天會議請管中閔過去曾任職的中研院、台大、國發會前來背景說明，但他們帶來的資料不夠完整，加上法制主管機關及學者專家提出一些問題和意見，這些學校機關有必要回去重新整理資料，教育部將再召集會議來討論。

這樣來得及在4月中旬完成諮詢嗎？陳焜元說，「那是我們的目標」，因此會請各機關加快速度處理，以便及時完成諮詢作業，所做成的意見將作為教育部是否聘任管中閔為台大校長的參考。

內政部長葉俊榮被爆料也在浙江大學光華法學院兼職，今天的會議有列入討論嗎？陳焜元說，今天開的是「針對管中閔赴大陸地區從事學術交流活動適法性監督會議」，只討論管中閔的案子，「葉俊榮的事就不要問我了」。

(中時)

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