BMW男撞死老婦逃 女友目擊電梯內跪地痛哭

71歲張姓老嫗今清晨走在斑馬線上，慘遭BMW撞飛，傷重不治。(蔡依珍翻攝)

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肇事徐男女友在車上目睹一切，返家後一度在電梯內跪地痛哭，徐男則在旁當低頭族。(蔡依珍翻攝)
肇事的徐男被逮後辯稱只有「碰一下」，不知道會這麼嚴重。(蔡依珍翻攝)
桃園警方追到新北五股，逮到肇事的徐男人車。(蔡依珍翻攝)

71歲張姓老嫗10日清晨晨起運動，沒想到慘遭徐姓男子駕駛BMW轎車撞飛，緊急送醫仍傷重不治，徐男不但沒下車看，還加速逃逸，警方以車追人，發現目睹一切的徐男女友一度蹲在電梯裡崩潰痛哭，徐男被逮辯稱只有「碰一下」，沒想到害命，警訊後依肇逃致死等罪嫌送辦。

71歲張姓老嫗，10日清晨4點多晨起準備到附近運動，行經桃園區民生路與和平路口時，走在斑馬線上，慘遭一輛自小客車撞飛，當場重摔，警方巡邏親眼目睹前方車禍，連忙叫救護車緊急送往敏盛醫院急救，但仍回天乏術。

桃園警分局調閱監視器鎖定34歲徐姓男子，但徐男卻失聯、手機也關機、家人也聯繫不上，警方以車追人，發現肇事車子停在新北市五股區、也是徐男女性友人家附近，果真一舉逮到人車，12小時內宣布破案。

徐男坦承開車，但辯稱只是「碰一下」，沒想到會這麼嚴重，否認酒駕，但警方持保留態度，將徐男抽血送驗。警方指出，徐男女友案發也在車上，目睹一切，返家後還一度在電梯內蹲在地上崩潰大哭，警方也以證人身分約談，釐清徐男的行蹤。

(中時)

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