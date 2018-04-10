國際刑事司法互助法通過 法務部：有助處理跨境犯罪

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立法院今三讀通過國際刑事司法互助法，法務部表示，本法酌採聯合國及德日等立法例，有助我國與世界先進法制之接軌，並可補充現有與美國、南非、菲律賓間之刑事司法互助協定之不足，有助於處理日益嚴峻跨境犯罪案件。

法務部指出，國際刑事司法互助法除可消除過往因法規欠缺所致之不確定性，讓我國刑事司法互助法制更為透明而具可預測性外，並可補充現有與美國、南非、菲律賓間之刑事司法互助協定之不足。本法酌採聯合國及德日等立法例，亦有助我國與世界先進法制之接軌。

另本法突破了現行法僅處理法院間相互協助的框架，而擴大至審判以外之偵查、執行層面；得予協助之事項，亦不限於既有之送達及調查證據，而增列了搜索、扣押、執行沒收裁判，甚至包含其他未違我國法律規定之協助類型，以因應新興之犯罪型態，讓打擊跨境犯罪之手段更加豐富多元。今年底之APG評鑑，亦將本法列為指標法案之一。

此外，本法增訂沒收犯罪所得裁判之執行程序，可有效解決目前僅得協助他國扣押、而無法交還之困境。本法另就外籍被害人所屬政府發還該被害人所有而經宣告沒收或扣押之財產，例如兩岸電信詐騙案中金融帳戶內款項、現金或戒指等物，明定其要件、方式及效力，以實現司法正義。

(中時)

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