萬芳攻蛋倒數含淚 曝演唱會特別嘉賓「我想學嘻哈手勢」

2018年04月10日 20:21 中時 許雅淳

萬芳、李英宏一同至練團室為演唱會進行彩排。（原點概念 ）

萬芳至練團室為演唱會進行彩排。（原點概念 ）

萬芳10日為將在本周六小巨蛋舉辦「時間仍然繼續在走」演唱會進行彩排，她在現場受氣氛感染，竟幾度眼匡含淚。她搶先宣佈演唱會嘉賓之一是饒舌歌手李英宏，被問及2人一同合唱，她之後推出新專輯是否想嘗試嘻哈？她坦言：「會阿！想跟他學幾個嘻哈手勢，尤其是剛剛看他唱歌的時候那樣跳。」

李英宏到場站台還特地帶四神湯，他說：「準備了她最喜歡的湯品，希望這來自四方的神明聚集的四神湯，滋補養氣！」2人先前合作即將在9月上映的電影《誰先愛上他的》的主題曲〈愛上你〉，李英宏負責電影配樂，邀來萬芳合唱，已培養好默契。

他們在彩排現場演唱〈愛情限時批〉與〈愛上你〉，提到〈愛情限時批〉，她打趣說：「之前對唱的是大哥哥伍佰，而今換成弟弟李英宏，與兩個不同風格的男生合作，心情也有著不同的轉換。」對於演唱會內容，她則信心滿滿表示，「這3小時就放心交給我吧！」

萬芳出道27年，出版22張專輯，包含〈新不了情〉、〈猜心〉等膾炙人口的歌曲，首次攻蛋，她透露最怕的事，「比起忘歌詞，更怕提詞機，因為會越看越緊張。」她現在每天都要睡飽、少說話來保養喉嚨。

(中時)