被嗆「能再生兒子嗎」 小S冷靜7字神回

2018年04月10日 20:28 中時電子報 蔡曉婷

小S回答生兒子提問。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

小S結束節目《康熙來了》之後，仍常使用社群網站和粉絲交流，最近她突然發文要開放網友發問，問題來者不拒，有人大膽問她最推薦哪款跳蛋，她竟用私人帳號跳出回應：「不要電池的」，另有人關心有3個女兒的她：「能再生兒子嗎？」小S則霸氣回應：「請給我一個理由」。

作風嗆辣的小S最近在臉書發文說：「大家有想問我任何問題嗎？在下面留言，我之後會用特別的方式回答你們！」引來粉絲留言。最多人關心：「康熙會回來嗎？」以及與姊姊大S何時再合體開節目？小S回說：「看康永哥，他是地球；看我姐，她是宇宙」，並說自己沒了《康熙》還是很幸福，「《康熙》不是我的天我的地，就是一個結束的節目，就像《娛樂百分百》，我如果空虛，就是人類都有的空虛，人不會永遠把自己填滿，唯有經過空，才能感激滿。」

有網友想對女友求婚，請小S幫他美言幾句，小S則用過來人經驗說：「你想嫁給他嗎？他是好男人嗎？就算以後不如人意，你也能接受收嗎？如果能，就嫁吧！但男人一定要溫柔，兇的話就要三思～」，有人好奇小S會不會親自出馬教勁敵劉真國標舞，她直率表示：「不需我出馬吧」。

問及私人生活，有人問：「婆婆最近對妳好嗎」，小S則搞笑答：「你知道我的答案」，有人問：「蔡康永比較硬還是Mike？」她回：「哪裡」，又有人問：「胡歌和Mike想和誰舌吻」，她回答是老公，卻忘了和Mike最後一次炒飯是何時，讓網友笑翻。

(中時電子報)