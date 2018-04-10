享齊人之福 郭鑫不敢肖想

郭鑫（右）和謝沛恩演新婚夫妻。（ 歐銻銻娛樂提供）

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郭鑫拍打戲。（ 歐銻銻娛樂提供）
郭鑫演柔道教練。（ 歐銻銻娛樂提供）
和以往形象不同。（ 歐銻銻娛樂提供）

《1006的房客》燒腦劇情讓觀眾討論不斷，每周LIVE文都有許多網友聚集討論真正的兇手到底是誰。過去一直給人「娘娘」印象的郭鑫，這回在《1006的房客》中飾演柔道金牌教練的郭鑫，暖男形象受到許多女生喜歡，但劇中與妻子謝沛恩新婚不久後慘遭殺害，更反轉爆出與前女友糾纏不清的醜聞，讓郭鑫苦笑說：「男人還是乖一點比較好。」

郭鑫這次飾演柔道金牌教練，言行舉止多了一份威嚴感，他表示，把自己想像成軍隊中的班長就比較容易揣摩，原本以為這次的角色是教練，只需要動口不動手，沒想到劇本安排了一打四的黑道尋仇戲碼，「原本以為我只要教別人練，沒想到自己也得下來打一場，還好武行老師都相當專業，被我輕輕碰一下就可以飛超遠」。

郭鑫這幾年將演藝重心轉向戲劇，希望可以讓大家看見不一樣的他，多方嘗試不同角色，這次看似暖男，卻坐享齊人之福，不但有漂亮老婆謝沛恩，一邊還和飾演女大生的何紫妍藕斷絲連，被眾人虧真是艷福不淺。郭鑫尷尬：「我真的無福消受，那天拍兩個女生出現在同個場合的戲，我緊張到直冒冷汗。」

《1006的房客》每週三、四晚間10點於台視，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時)

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