丁噹勘景擔心曝光「要穿安全褲」前男團員加入音樂劇

2018年04月10日 20:22 中時 許雅淳

丁噹至台中國家歌劇院大劇院勘景，拍攝許多美照。(相信提供)

阿弟（右）加入音樂劇《搭錯車》，擔任丁噹的護花使者。(相信提供)

丁噹、陳乃榮、王柏森主演的音樂劇《搭錯車》，10日宣布蕭景鴻（阿弟）將加入陣容，擔任默默守護丁噹的護花使者，而丁噹飾演女主角「阿美」，她因工作緣故，提前到台中國家歌劇院大劇院勘景，已征戰過大小舞台的她，站上台仍難掩感動，「劇場離觀眾好近，好像都可看到阿美的淚滴，幫她擦眼淚！」工作人員笑虧：「跳舞轉圈會不會被看到底褲？」她則認真說：「該穿安全褲。」

她至台中美景當前，狂找工作人員幫忙拍照，竟拍超過500張照片，尤其在著名的空中花園，她不斷地與花說話，「你們要乖乖長大喔！等我七月來看你們。」更貼心叮嚀：「大家7月來台中看音樂劇，別忘了早點進場，因為歌劇院處處是驚奇。」看到台中國家歌劇院大劇院的舞台，她說：「好羨慕『阿美』第一次就能來劇院開唱，希望下次也能以丁噹身份來開唱！」

從男團Energy出道的阿弟，過去曾演出過音樂劇，相隔6年再次參與，「壓力其實蠻大的！再加上電影中的阿明是由超級會演戲的前輩李立群所飾演，所以壓力相對的大！」《搭錯車》將在7月7、8日於台中國家歌劇院大劇院開演起跑，7月14、15日台北國家戲劇院、7月20、21日高雄市立文化中心至德堂演出，門票已於ibon售票系統開賣。

(中時)