SBL》張伯維致勝三分 富邦延長賽氣走裕隆聽牌

2018年04月10日 21:03 中時電子報 林宋以情 ／新北報導 ／新北報導

富邦取得3比0聽牌，球員興奮歡呼。(中華籃協提供)

SBL季後賽10日新莊體育館續燃戰火。賽後被隊友撲倒慶賀，張伯維對裕隆延長賽終場前10.32秒飆進致勝三分彈，率富邦79比78一分差氣走裕隆，7戰4勝季後賽取得3比0聽牌優勢。

「一直覺得自己沒有投進致勝球的命，今天終於進了。」張伯維此役攻下8分，但兩記三分球都成關鍵，「我最要感謝林書緯，謝謝他最後相信我傳助攻給我。」

富邦半場前取得領先，但第3節裕隆出現奇兵，盧冠良單節8分，含讀秒時間半場前的「Logo Shot」，助裕隆超前，第4節更取得10分領先。但倒數3分鐘林書緯連罰帶投，攜手張伯維、賽勒回敬10比0，裕隆15.73秒最後一擊失手，雙方進入延長。

盧冠良倒數24.56秒接獲胡凱翔助攻上籃超前，回頭張伯維10.32秒右邊底線飆進三分，裕隆搶投三分未果，最後0.18秒高吊給籃下也失手，富邦1分差險勝。

即便一度落後雙位數差，許晉哲變陣擺上矮小陣容打快速反擊奏效，但最大關鍵是堅持，「延長賽就是比意志力，我們沒有放棄。」

取得聽牌，許晉哲說，「比賽一場一場來，沒有拿下第4勝前面都是假的。我也曾經1比3後逆轉勝。」張宗憲說，「最後一場最難打，對方也一場比一場好。」

(中時電子報)