犯保協會明20年周年大會 陳建仁頒獎表揚有功團體及個人

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財團法人犯罪被害人保護協會，成立迄今已20年，明(11)日將舉辦「馨手相攜•榮耀雙十」成立20周年大會，副總統陳建仁、法務部長邱太三將頒獎表揚有功團體及個人，以及專業服務律師、心理師及治療師，感謝他們多年的努力貢獻。

犯保協會成立於1999年，是我國從事犯罪被害人保護工作的專責機構，以整合式的服務模式，納入法律、經濟、就業、就學、醫療、照護、心理等專業領域，迄今累計服務3萬6,118件犯罪被害案件，服務100萬1324人次。

犯保協會為了感謝社會各界20年間所提供的援助與支持，特別舉辦了「馨手相攜•榮耀雙十」成立20周年大會，大會由高檢署檢察長兼犯保協會董事長王添盛主持，並邀請副總統陳建仁與法務部長邱太三蒞臨勉勵。

會中將頒發10名推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體，包含財團法人永瑞慈善事業基金會、台北市同慶扶輪社、同德扶輪社、富宇建設、財團法人慈暉文教基金會、陳秋郎、劉明泰、陳金華、廖明山及洪英正。

另將頒發專業服務人員，包含律師楊敏宏、吳碧娟、何紫瀅、楊水柱、臨床心理師葉金源、羅秋怡、諮商心理師何冠瑩、洪雅鳳、藍秀宏及物理治療師李郡鳳。

此外「犯罪被害人保護大使」藝人方馨也將到場，呼籲各界給予犯罪被害人保護工作更多的支持與鼓勵外，花蓮在地音樂創作人麻海師，也將發表為犯保協會創作會歌「馨生如願」、犯保服務律師帶領的吉鼓座太鼓團、聲樂家孔孝誠等表演。

犯保協會期盼透過活動激發社會各界能對犯罪被害人及其家庭有更多的瞭解與關注，幫助犯罪被害人及其家庭儘速重建生活。

(中時)

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