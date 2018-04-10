《三明治》台中搭景花850萬！張立昂和他們都想住下來

2018年04月10日 20:36 中時 林淑娟

張立昂、葉星辰、子閎開心吃三明治。（三立）

張立昂、葉星辰、子閎逛劇中三明治店。（三立）

張立昂、葉星辰、子閎一同到場向劇中「三明治店老闆」張洛偍、林思宇（宇宙）祝賀。（三立）

張立昂、葉星辰、子閎、張洛偍、林思宇（宇宙）與粉絲同樂。（三立）

台視、三立新週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》將於本週日（15日）晚間10點首播，劇中的「三明治店」9日落成開張，張立昂、葉星辰、子閎一同到場向劇中「三明治店老闆」張洛偍、林思宇（宇宙）祝賀，也邀請粉絲前來同樂，藝人們不僅親手送上三明治，更帶領粉絲參觀、導覽拍攝場景。劇組這次大手筆花了超過850萬元精心打造三明治店及主角子閎及葉星辰的住處，由於設計前衛，眾演員們看了都直呼：「好想住下來！」

這次演員們將long stay在台中拍戲，為了有家的感覺，葉星辰把她最愛的氣泡水機器扛到台中，張立昂也帶了膠囊咖啡機，就不用天天外出買咖啡，也帶上音樂製作的器材，在拍戲之餘仍不忘製作音樂。活動當天，他一身西裝貴氣打扮，還戴墨鏡出場，大家虧他一身貴氣像大老闆，真的可以在台中置產當企業家了。

聊及生意經，每人都透露最想做的事業，宇宙最先表態想開飲料店，她計劃要向納豆請教，還想加盟他的事業，但由於納豆的店加盟金很貴，她只好先暫時打消念頭。張洛偍愛吃火鍋，因此想開火鍋店，葉星辰想開冰淇淋店，子閎則想開服裝店賣自己喜歡的衣服，但邏輯非常怪的他說：「這樣就可以自己穿個夠，大家買不買都無所謂，自己想穿的都留給自己。」被大家笑說第一次聽人要做虧本生意。

張立昂則被眾藝人異口同聲說是最有商業金頭腦又最聰明的人，他說自己確實認真思考過，如果開店要跟其他演員走不同風格，結論就是開一家「修車廠」，因為他很喜歡車子，「但我不是要當黑手啦！會是一間結合咖啡茶飲與汽車保養的複合式店面，而且連店內裝潢也想親手打造」，張立昂笑說如果有機會開店他會請大家當員工，然後自己去後面泡茶，而當他員工好處，就是會有吃不完的三明治。

(中時)