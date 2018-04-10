《三明治》台中搭景花850萬！張立昂和他們都想住下來

張立昂、葉星辰、子閎開心吃三明治。（三立）

友善列印
中時
張立昂、葉星辰、子閎開心吃三明治。（三立）
張立昂、葉星辰、子閎逛劇中三明治店。（三立）
張立昂、葉星辰、子閎一同到場向劇中「三明治店老闆」張洛偍、林思宇（宇宙）祝賀。（三立）
張立昂、葉星辰、子閎、張洛偍、林思宇（宇宙）與粉絲同樂。（三立）

台視、三立新週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》將於本週日（15日）晚間10點首播，劇中的「三明治店」9日落成開張，張立昂、葉星辰、子閎一同到場向劇中「三明治店老闆」張洛偍、林思宇（宇宙）祝賀，也邀請粉絲前來同樂，藝人們不僅親手送上三明治，更帶領粉絲參觀、導覽拍攝場景。劇組這次大手筆花了超過850萬元精心打造三明治店及主角子閎及葉星辰的住處，由於設計前衛，眾演員們看了都直呼：「好想住下來！」

這次演員們將long stay在台中拍戲，為了有家的感覺，葉星辰把她最愛的氣泡水機器扛到台中，張立昂也帶了膠囊咖啡機，就不用天天外出買咖啡，也帶上音樂製作的器材，在拍戲之餘仍不忘製作音樂。活動當天，他一身西裝貴氣打扮，還戴墨鏡出場，大家虧他一身貴氣像大老闆，真的可以在台中置產當企業家了。

聊及生意經，每人都透露最想做的事業，宇宙最先表態想開飲料店，她計劃要向納豆請教，還想加盟他的事業，但由於納豆的店加盟金很貴，她只好先暫時打消念頭。張洛偍愛吃火鍋，因此想開火鍋店，葉星辰想開冰淇淋店，子閎則想開服裝店賣自己喜歡的衣服，但邏輯非常怪的他說：「這樣就可以自己穿個夠，大家買不買都無所謂，自己想穿的都留給自己。」被大家笑說第一次聽人要做虧本生意。

張立昂則被眾藝人異口同聲說是最有商業金頭腦又最聰明的人，他說自己確實認真思考過，如果開店要跟其他演員走不同風格，結論就是開一家「修車廠」，因為他很喜歡車子，「但我不是要當黑手啦！會是一間結合咖啡茶飲與汽車保養的複合式店面，而且連店內裝潢也想親手打造」，張立昂笑說如果有機會開店他會請大家當員工，然後自己去後面泡茶，而當他員工好處，就是會有吃不完的三明治。

(中時)

孫越住進加護病房 李明依呼籲大… 孫越最新病況 惡化恐轉敗血症

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。