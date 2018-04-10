何潤東買ㄋㄟㄋㄟ 張大嘴驚呼.....

Morrsion（左起）、何潤東、陳欣斈 。（羅永銘攝）

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中時
慶祝何潤東出道20年。（羅永銘攝）
Morrsion（左起）、何潤東、陳欣斈 。（羅永銘攝）
畢國勇 。（羅永銘攝）

何潤東10日辦出道20年茶會，並宣布和好友畢國勇、阿弟仔成立新公司，簽下2位新人歌手馬仕釗（Morrsion）、陳欣斈，「大家可能不知道我是歌手出身，每次講出來大家都笑成一團，可想而知我為什麼跑去演戲，我只能默默簽新人來完成我唱歌的夢想。」他說經營新人跟自己的演藝事業還是併行，笑稱因為養小孩（培養新人）要花錢。

他說自己不會像其他老闆畫大餅，反而要求新人先做好眼前該做的事，「大家都說投資新人可能會賠錢，也不是說我不怕賠，只是覺得對這塊土地我有些責任、能盡多少力就多少。」他最近因大陸新戲延期，有多一點時間在台灣，之前和老婆逛超市，發現家庭號牛奶一大瓶竟要價近170元超貴，日進斗金的他嫌貴？他認真的說：「我賺的也是血汗錢啊。」

他回憶自己當初還是唱片新人時，最害怕舉辦簽唱會，有次辦簽唱會只有3名粉絲，他鼓起勇氣走下車面對，老闆還熱心幫他放鞭炮，造成他心理陰影。未來還想唱歌？他坦言不想，因擔心自己走音，他把重心慢慢轉幕後，「10多年來過著不像人過的日子，360天都在工作，1年可能只放5天假，是時候放慢步調了」。

(中時)

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