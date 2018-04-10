中年男納骨塔前輕生 遺書請管理員幫忙處理後事

2018年04月10日 21:07 中時 鐘武達

彰化縣北斗鎮52歲柯姓男子疑似不堪經濟壓力，9日凌晨到北斗第一公墓納骨塔旁在自己駕駛的廂型車內燒炭輕生，直到接近中午里長機警查覺報案，柯男早已死亡，車內還留有遺書 請求公墓管理員幫忙處理後事，而且「明天就火化不要等頭七」。北斗警方10日報請彰化地檢署檢察官會同法醫相驗，初步排除有他殺嫌疑。

北斗警方調查，柯姓男子是於9日凌晨3點多獨自駕車到北斗鎮第一公墓納骨塔前廣場，在車上寫下遺書後就在車內燒炭。當天中午，當地徐姓里長路過，發現當時天氣炎熱，竟然有人坐在停放在公墓的廂型車裡，車子卻沒發動沒有在吹冷氣，好奇上前查看，赫然發現陳男的屍體。

承辦員警表示，警消獲報到現場時，坐在廂型車駕駛座的柯男已無生命跡象，右手還握著筆，腿上則擺著遺書，遺書上寫著「...不認再聯累家人...不用等頭七...可以的話星期三就火化」等語，還請求發現者協助聯繫公墓林姓管理員幫忙料理後事，「簡單就好」，還提及「不要耽誤孩子讀書時間」。

受託的林姓管理員表示，9日上午上班時有看到柯男的車子，原以為柯是在車上休息，並沒有想到已經出事。還說，曾聽說柯男疑似有經濟上的壓力，而大前天柯男曾經到公墓祭拜地藏王菩薩，當時還邀他到管理室泡茶，但對方不多話，坐了2小時後離開，不知何故事三更半夜又回公墓輕生。

柯妻在接獲警方通知後趕到指認，她向警方表示，丈夫並無欠債，也沒有重大病痛，且沒有發現他有想不開的念頭。

警方表示，10日上午經報請檢察官會同法醫相驗，判定柯男是燒炭輕生。

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