綾瀨遙化身野蠻「黑白」公主 欺負坂口健太郎

2018年04月10日 21:05 中時 李承陽

綾瀨遙（左）巧扮從黑白電影來到現實世界的公主，與坂口健太郎上演穿越時空的愛戀。（采昌國際提供）

綾瀨遙（左）詮釋傲嬌公主，在片中盡情欺負坂口健太郎。（采昌國際提供）

日本人氣女星綾瀨遙不僅剛以電視劇《嬌妻出沒注意》，榮獲日劇學院獎最佳女主角獎肯定，近日更被《週刊文春》雜誌評選為「最喜愛女星」冠軍，也是她相隔3年重登冠軍寶座，而由她最新主演的電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》更是勢如破竹，強勢空降日本票房冠軍。

綾瀨遙在片中巧扮從黑白電影裡來到現實世界的公主，與坂口健太郎上演一場浪漫催淚的虐心愛戀，在片中身為公主的她，自然「公主病」大爆發，跟坂口初次相會就拿彈珠汽水瓶與掃把打他，甚至還野蠻地踹他，這也讓綾瀨遙私下不好意思地說：「這位公主似乎有點太過粗暴了。」

不過對於有機會演繹傲嬌公主的角色，綾瀨遙不諱言很愉快：「身為公主，從小便生長在理所當然受到眾人服侍的環境裡，所以對人總是採取命令的語調。即使這樣，當她面對第一次戀愛，卻是非常地真摯，同時卻也不知道該如何與對方相處。這個角色在這方面，就是有些笨拙的女性，也讓我在飾演這個角色時，特別留心要隨時保持宛若公主般的凜然姿態與強勢氛圍。」

《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》是《交響情人夢最終樂章》與《羅馬浴場》票房名導武內英樹的最新執導作品。在漫畫與小說改編電影當道的日本影壇當中，本片以完全原創的題材，讓「漂亮公主從黑白電影中一躍而出，來到現實世界」作為故事主軸，以日本電影來說是非常天馬行空的設定。電影將在5月11日於全台上映。

(中時)