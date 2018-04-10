余祥銓憶留學惹事 愧對父母哭紅眼

余祥銓上節目談到過往忍不住落淚。（圖片提供：TVBS）

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余祥銓出國讀書時惹禍媽媽飛到加拿大向學校道歉。（圖片提供：TVBS）

余祥銓日前上TVBS《國民大會》，談到自己打架鬧事還勞煩媽媽李亞萍飛到加拿大善後的過往，也不禁在節目中紅了眼眶，向爸媽說：「對不起！」

余祥銓在13歲就被爸媽送到加拿大讀書，自述在國外的時候惹事生非，常讓父母余天和李亞萍頭痛不已，在加拿大期間他陸續搬了4次家、唸了5間中學，一度瀕臨無學校可唸的窘境。從小就被爸媽送出國的他認為，「留學生還是有家長在身邊陪同，當時的我渴望交朋友，也太重視朋友，若沒有爸媽在身邊照顧，很容易被朋友牽著走。」

回憶在加拿大期間，「有一次搬家前夕，我跟朋友出去玩，我朋友看一個白人朋友不順眼，叫我去打他，我就去了。打完之後，警察比我還早到我家，我那時候才知道那個白人的叔叔是警察，難怪沒人敢打他。警察走後就換我媽打我，邊打邊哭。」

近期他因為打人事件躍上媒體版面，他慚愧地說：「我知道我爸媽真的很愛我，像我手上這支手錶，是我爸送的，現在價值百萬，是我第一次收到這麼貴重的禮物。而我媽，以前當我在加拿大惹事的時候，總是第一時間趕過去。」回憶某次遭到退學的時候，當時媽媽李亞萍還千里迢迢帶著紅酒從台灣趕到加拿大，用不流利的英文向校長道歉，請校方再一次接受余祥銓，但只得到校長一句話「It’s too late.」

(中時)

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