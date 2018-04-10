日相安倍助好友辦校？ 官員備忘錄記載「本件為首相案件」

2018年04月10日 21:17 中時 黃菁菁

《朝日新聞》10日報導，「加計學園」在愛媛縣今治市的國家戰略特區新設獸醫系計畫，2015年4月時任首相秘書官、現任經濟產業審議官柳瀨唯夫在首相官邸，與愛媛縣和今治市的課長、學園事務局長等人會面，當時愛媛縣職員留下記錄寫著，柳瀨在會面時表示，「本件為首相案件」。

加計學園的理事長加計孝太郎是日本首相安倍晉三長年的好友。安倍過去在國會答辯時再三強調，他並沒有干預或指示有關加計學園新設獸醫系之事。

當時負責國家戰略特區的柳瀨10日針對朝日的報導發表書面聲明強調，「在自己的記憶中，並沒有與愛媛縣、今治市的人會面」，他也否定「首相案件」之發言。柳瀨今年7月25日在國會審議時，也否認見過愛媛縣的人。

愛媛縣知事中村時廣10日傍晚在縣廳召開記者會公布調查結果表示，「該文件是出席會議的縣政府職員為了報告而寫的備忘錄」，有關文件的內容，中村表示，「我全面相信職員的報告」。

中村解釋說，那只是職員為了報告而寫的備忘錄，所以沒有保管的義務，目前尚未找到該文件，將會繼續調查。

朝日、NHK報導，這份備忘錄題名為「有關培養獸醫大學的設置，與內閣府藤原次長、柳瀨首相秘書官的面談結果」，日期是2015年4月13日，會面時間為2015年4月2日下午3點。文中的藤原次長是當時內閣府地方創生推進室次長，現任經產省貿易經濟協力局審議官。

備忘錄中記載，當時柳瀨指示說，「本件為首相案件。並非自治體被迫要做的，而是要有無論如何都想實現的意識」。此外，文部科學省2016年秋天的記錄文件中也有「官邸最高層級所言」「聽說是首相的意思」等記載。

繼日本財務省承認因森友學園事件竄改公文後，防衛省被查出自衛隊隱藏維和活動的日報，連原本以為早已平息的加計學園新設獸醫系問題，又有新文件曝光，對安倍政府無疑是再三的打擊。

(中時)