Janet有了她 南極雪地也能幸福站穩穩

2018年04月10日 21:36 中時 陳張眾

《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克穿上ILSE JACOBSEN經典綁帶雨鞋，現身紐約街頭。（翻攝自ILSE JACOBSEN官方臉書帳號）

Weng Collection執行長蔡佳宸（左）與Ilse Jacobsen女士，共同為品牌專櫃開幕站台。（Weng Collection提供）

ILSE JACOBSEN RUB15防水抗寒中筒雨靴，6280元。（Weng Collection提供）

ILSE JACOBSEN LANE4190雕花輕量牛津鞋，3680元。（Weng Collection提供）

演藝圈浪漫婚禮不計其數，Janet謝怡芬與老公George在2015年於南極冰天雪地中舉行的婚禮，至今仍被不少人津津樂道，除了夢幻的白紗外，Janet腳下出自丹麥品牌ILSE JACOBSEN的白色綁帶雨鞋，也是大有來頭。

由設計師Ilse Jacobsen在其丹麥家鄉Hornbaek創立的同名品牌，成立於1993年，因應海岸小鎮悠閒的生活氣氛及氣候環境，最初以天然橡膠製成的雨鞋聞名，充分傳達出她輕鬆愜意的幸福生活美學，亦讓包含《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克、英國歌手Ellie Goulding等人選穿。

如今在台塑千金蔡佳宸於幕後操刀的Weng Collection代理下，自然氣息濃厚的品牌也可在台北觸手可得，品牌創辦人Ilse Jacobsen女士更親臨台灣，為於新光三越信義新天地A4之專櫃盛大開幕站台。只見她一襲寬鬆褲裝、腳踩人字拖，演繹出如同品牌精神般，無畏他人眼光的自信時尚風格。

而春雨欲來的時節，品牌藉著2018春夏系列徜徉天空、水、空氣等元素，經典繫帶雨靴維繫EVA輕量鞋底及內裏保暖特性，並換上桃紅、淺藍等色澤。新推出的輕量運動鞋，則透過雕花合成皮革面料與膠底，為步行中增添舒適度，外型優雅的機能雨衣，亦滿足了現代人對都市生活與戶外活動的雙重需求。為慶祝新櫃位開幕，即日起至4月30日止，品牌更推出滿萬送品牌香氛蠟燭的好康，為更多消費者幸福感加分。

(中時)