導演令「單眼滴淚」 寶塚首席一次OK

2018年04月10日 21:52 時報周刊 溫博鈞

日本百年國寶級劇團寶塚歌劇團「星組」日前宣佈將於今年秋天於台北、高雄兩地舉辦最新的台灣公演。而星組的首席明星紅悠智露也在10日發行了個人的影像作品輯《Special DVD BOX YUZURU KURENAI》。

寶塚的「Special BOX」系列是只有各組當紅的首席明星得以發行的豪華作品輯，不僅是回饋粉絲的紀念收藏，也象徵了該演員在寶塚歌劇團中的非凡成就。紅悠智露的個人影像輯當中不僅翻唱及川光博的名曲〈紅色假面舞會〉並收錄其音樂錄影帶，也收錄了紅悠智露包括《王妃的調酒師》、《亂世佳人》、《紅花俠》、《柏林，我的愛》等從2008年以來的精選表演片段以及私密幕後花絮及訪談，總長近兩小時，讓喜愛紅悠智露的寶塚迷可以好好回味這位首席明星的一路經歷。

上個月紅悠智露來台時也搶先在見面會上與粉絲們分享了其中的精彩片段，更自豪地說「拍攝MV時有一幕被導演要求演出單一眼睛落一滴淚，我竟然只拍一次就OK了！」她並邀請粉絲們等待正式DVD發行後欣賞她的表演。

而紅悠智露領軍的星組也將於2018年秋天來台演出《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》，台北場購票請洽兩廳院，高雄場售票請洽寬宏藝術。

(時報周刊)