導演令「單眼滴淚」 寶塚首席一次OK

紅悠智露為寶塚歌劇團「星組」首席明星。（台灣索尼提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞

日本百年國寶級劇團寶塚歌劇團「星組」日前宣佈將於今年秋天於台北、高雄兩地舉辦最新的台灣公演。而星組的首席明星紅悠智露也在10日發行了個人的影像作品輯《Special DVD BOX YUZURU KURENAI》。

寶塚的「Special BOX」系列是只有各組當紅的首席明星得以發行的豪華作品輯，不僅是回饋粉絲的紀念收藏，也象徵了該演員在寶塚歌劇團中的非凡成就。紅悠智露的個人影像輯當中不僅翻唱及川光博的名曲〈紅色假面舞會〉並收錄其音樂錄影帶，也收錄了紅悠智露包括《王妃的調酒師》、《亂世佳人》、《紅花俠》、《柏林，我的愛》等從2008年以來的精選表演片段以及私密幕後花絮及訪談，總長近兩小時，讓喜愛紅悠智露的寶塚迷可以好好回味這位首席明星的一路經歷。

上個月紅悠智露來台時也搶先在見面會上與粉絲們分享了其中的精彩片段，更自豪地說「拍攝MV時有一幕被導演要求演出單一眼睛落一滴淚，我竟然只拍一次就OK了！」她並邀請粉絲們等待正式DVD發行後欣賞她的表演。

而紅悠智露領軍的星組也將於2018年秋天來台演出《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》，台北場購票請洽兩廳院，高雄場售票請洽寬宏藝術。

(時報周刊)

Janet有了她 南極雪地也能幸福站… 《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD AP…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。