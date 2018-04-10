美陸貿易戰 川普：美國農民是「超級愛國者」

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美國總統川普表示，中國大陸多年來一直占美國便宜，但他「不怪中國」。川普說，美國可能會與中國大陸達成協議，否則，大陸與美國做生意將不得不支付高稅額。

川普並稱，中國大陸欲藉美國農民打擊他，但美國農民是「超級愛國者」，了解自己正為美國盡力，最後他們的處境將比過去過去8年強。

川普9日在白宮召開內閣會議就美陸貿易提出前述看法。川普指出，多年來中國大陸一直利用美國，占美國便宜，但他不怪中國大陸，他怪罪美國過去總統、談判代表，造就美陸間前所以未見的不平衡貿易問題，「他們應該可以做的事，卻未達成。」

川普並表示，美國與中國大陸關係良好，「我想我們會保持這種關係」；川普說，他和習近平是「很好的朋友」、「我非常尊重習主席」。

川普說，美國可能會與中國大陸達成協議，若美國未與大陸達成協議，「他們將不得不支付非常高的稅額才能和我們做生意」，「這也是一種可能性」。

川普稱，在與大陸協商過程中，陸方可能會打擊美國農民，「因為他們認為那是打擊我」。但川普說，美國農民是「偉大愛國者」，最終，他們的情況將比目前強的多。

中國大陸外交部發言人耿爽9日在例行記者會表示， 在當前的情況下，美陸雙方不可能就經貿議題進行任何談判；耿爽並說，這次美陸經貿衝突是由美方一手挑起的，責任完全在美方。但美方專家9日預言，中國大陸最後會讓步，與美國展開協商談判。

(中時)

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