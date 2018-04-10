共享單車走入印度！ofo、摩拜再掀戰局

2018年04月10日 22:13 中時電子報 何宜玲

大陸街頭常見的摩拜單車。(圖/新華社)

人口僅次於中國，名列世界第2的南亞國家印度，隨著ofo、摩拜相繼入場，以及印度本土單車巨頭相爭，印度共享單車的市場呈現暗潮洶湧的戰國局面。

根據《界面新聞》報導，相較於中國共享單車的市場已臻成熟，印度市場仍處於稚嫩的成長期，同時伴隨當地的地理和交通條件仍有相當多挑戰。

由於印度位於熱帶地區，每年3-5月氣溫通常高達35-40度左右，相當炎熱。然而到了6-8月，又是降雨量相當多的雨季，長達半年的氣候都不是很適合騎腳踏車，因此這樣的條件下，對於想要打開共享單車市場的業者而言相當不利。

此外，印度交通的基礎建設相當落後，公路路況差，具有當地特色的摩托車和嘟嘟車（三輪車）都搶了共享單車的道路。因此在現實條件下，印度共享單車市場傾向鎖定城市居民、大學城和科技園區等用戶。

2014年創辦於北京的ofo共享單車公司，去年11月底宣布入駐印度，首先在印度東南部大城清奈(Chennai)等4個城市，以及印度理工學院等知名大學附近進行部署。

創立於2015年的北京摩拜單車(Mobike)隨後也宣布跟進，和印度房產巨頭旗下基金會DLF Foundation簽署合作備忘錄，並在DLF合作開發的高爾夫球場陸上推出第1個單車計畫。

兩家中國共享單車龍頭公司，ofo和摩拜的戰場即將向印度展開。儘管先天條件侷限，但是外界預期印度共享單車市場仍有高達12億美元估值，吸引各方資本押注。

(中時電子報)