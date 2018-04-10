還在怪前朝！ 小英：馬政府早點開發潔淨能源 今天壓力不會這麼大

2018年04月10日 22:10 中時 朱真楷

蔡政府2025非核家園計畫遭疑恐讓空汙雪上加霜，對此，蔡英文接受電視專訪時火力全開，抨擊前朝馬政府若能早點開始引進潔淨能源、再生能源，以補足能源供應的不足，「我們今天就不需要面對這麼大的壓力！」她也坦言，在這種情況下去施政，確實是很困難的一個過程。

蔡英文接受年代「新聞面對面」專訪時，在談及台灣競爭力問題時表示，從基礎建設到各式各樣的改革，如果在國民黨前段的8年執政時期就開始做的話，「我們現在在做這些事情不會受到這麼大的時間的壓力！」

「這點我倒是要講一下，這個不算抱怨」，蔡英文說，在時間壓力底下，有時候有一些空間會被壓縮，你的選項會被減少，那才會產生「急行軍」的執政態勢，那這個過程中當然得罪很多人，很多人不諒解你、不滿意你，但如果把整個問題好好的跟台灣社會講清楚，「台灣社會會覺得這是一個願意承擔責任、願意努力做事的一個團隊」。

主持人詢問，這席話的意思是否是認為，如果能讓蔡英文早一點執政，把基礎先打下來的話就會更扎實，結果是馬政府浪費了時間？蔡英文以年改為例表示，如果年金改革是在馬政府時代開始的話，其實它是拉長了時間，年金改革的方案可以更緩和、溫和。

蔡英文進一步以「能源轉型」為例表示，如果馬政府時代不是糾結在核能的問題上，並開始開發、投資再生能源與潔淨能源，「我們現在也不需要在一個很大的時間壓力裡面，去開發再生能源、去引進潔淨的能源」。

蔡英文表示，或許有人講說民進黨政府現在要非核家園，但是有空污的問題，但她後來想想，這個空污的問題其實大概有30％是境外移入，汽機車移動污染源大概是20、30％，工業用的鍋爐大概10％左右，真正發電所帶來的汙染是4、5％。

因此，蔡英文強調，如果說台灣能早一點開始引進比較潔淨的能源或者是再生能源，來補這個能源供應的不足的話，今天就不需要面對這麼大的壓力，把所有的空污壓力都放在發電，把所有的這個壓力都說是因為民進黨的反核，「但是非核家園不是大家的共識嗎？民進黨是真心誠意的在執行這個非核家園」。

蔡英文說，但是她沒有抱怨，因為這樣所以2016年選民選擇了民進黨，政府就必須承擔責任，只是在這個過程中，大家可以感受到承受的時間壓力跟空間的擠壓，「在這種情況下去施政，確實是很困難的一個過程」。

(中時)