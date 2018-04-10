《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》掀文豪致敬熱

2018年04月10日 22:15 時報周刊 溫博鈞

買動漫、金石堂套票（各限量300組）含日版電影限定特典胸章乙個，兩款隨機出貨。（曼迪傳播提供）

博客來套票（限量550組）含日版電影特典L夾乙張。（曼迪傳播提供）

掀起了日本海內外文豪致敬熱潮的《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》將於5月4日在台上映，預售票將在4月13日中午12點準時開賣，本次預售票將在博客來售票網、金石堂網路書店、買動漫、安利美特共4間通路平台販售，並且搭配專屬限量日版空運來台電影特典，台灣的「文豪」粉絲請勿錯過。

另外，原訂在高雄動漫節售票加贈電影海報的活動因故取消，收到許多粉絲回饋的意見，因此決定移師4月20日至4月22日的「台北文博會」現場售票，凡購票者均可獲得中文電影海報乙張。

而香港粉絲的敲碗聲曼迪也聽到了，《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》即將於5月10日在香港上映，上映戲院為「FESTIVAL GRAND CINEMA」、「康怡戲院」、「MCL 德福戲院」，詳細售票資訊將於近日曼迪香港FB公開。

【故事大綱】

武裝偵探社加入新社員中島敦、泉鏡花之後，過著風平浪靜的每一天。此時世界各國發生特殊能力者接二連三自殺的奇怪案件，超過500名特殊能力者皆以自己的能力結束生命，而且現場都會發生不明的起霧。內務省特殊能力特務課將這一連串事件命名為「特殊能力連續自殺事件」。

武裝偵探社受坂口安吾委託，前去逮捕疑似與事件有關連，名叫澁澤龍彦的可疑男子。他被人稱做「收藏家」，是個全身充滿謎團的特殊能力者。潛伏在橫濱的澁澤似乎抱有什麼企圖，暗地裡進行各式各樣的活動，而魔人．費奧多爾的蹤跡亦若隱若現……

強敵接二連三地襲擊特殊能力者們，然而太宰卻行蹤不明。在國木田獨步的指揮下，阿敦收到「消滅主謀者」的重要任務，帶著鏡花前往敵人的老巢，站在那裡的是港區黑幫的芥川龍之介。宿敵芥川告訴阿敦一個令人意想不到的真相，同時，中也失去了同伴…

宛如想要停止無聊的世界因而現身的澁澤，隱身黑暗中蠢蠢欲動的費奧多爾，還有像霧一般消失的太宰。在看不見未來的黑暗濃霧中，參雜舊時情誼的紅線交織出的故事究竟會朝什麼方向發展？

(時報周刊)