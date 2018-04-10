慘! 毒父虐打腦出血 母又用力搖晃害死3月兒

2018年04月10日 22:45 中時 陳慶居

一對年齡都30多歲的劉姓及朱姓夫妻，疑因自身情緒管控不佳，2016年間對才3個多月大的兒子施加外力或大力搖晃，導致男嬰硬腦膜下出血等重傷害，後來餵奶後出現發紺合併意識改變才緊急送醫，小生命仍於急救12天後傷重不治。

但朱女將嬰兒送醫前發生嗌奶等情形，男嬰死亡後又委由台中檢方代驗，後來遺體也已火化，苗栗檢方偵查終結，尚無法直接證實兩名都有吸毒前科的父母，虐待幼兒導致死亡，因此僅依重傷害罪嫌將夫妻提起公訴。

據社政單位指出，死亡的男嬰是夫妻倆的小兒子，他們還有1個約2歲的大兒子，先前因有不當管教問題，後因發生小兒子疑似先後被虐待情事，已妥為安置。

檢方調查，男嬰父親劉姓男子，因毒品案應於2016年11月8日入監服刑，他於入監前涉嫌在住處對當時才3個月大的兒子，以丟擲物品、徒手毆打或大力搖晃等方式施虐，由於新生兒頭部極其脆弱，導致有硬腦膜下出血的重傷害。

而男嬰母親朱姓女子則在丈夫入監後，成為主要照顧者，同樣因情緒管控不佳，用徒手毆打或大力搖晃方式加重其傷勢。直到2016年12月10日晚間，男嬰在餵奶後出現發紺合併意識異樣情況，才緊急送往苗栗醫院再轉送台中中國醫藥大學兒童醫院急救。

醫院方面電腦斷層檢查出，小男嬰頭部右側大範圍硬腦膜下出血、積水並壓迫大腦實質組織，左側也有出血及病變，最終導致休克及吸入性肺炎合併呼吸衰竭，同年月22日不治。

而檢警與社工人員調查過程，訪查到鄰居常聽到這對夫妻虐兒，也常聽聞毆打聲音或小孩哭鬧聲，佐證夫妻相接虐兒的事實。

(中時)