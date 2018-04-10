三太子盃》19歲駱建勛大爆發 爆冷擒第5種子「鄉民男神」

2018年04月10日 23:06 中時電子報 林宋以情

面對大會第5種子法國「鄉民男神」黑利斯(Quentin Halys)，台灣19歲小將駱建勳初生之犢不畏虎，6比3、1比6、6比3掃落種子，闖進16強，莊吉生也直落二開紅盤，台將創下歷年最佳成績。

從會外打進會內賽的小將駱建勛，對上黑利開賽就拿下對方發球局，首盤6比3拿下，次盤讓出，決勝盤雙方你來我往，3比2後駱建勛破發對手，順利收下會內賽首勝。

駱建勛在本屆賽事大爆發，「對自己今天的比賽算滿意！知道機會一直都有，所以就抱著希望，做好自己的每一顆球，今天的結果真的讓我很開心。」

年初在印度未來賽剛遭遇挫折，駱建勛調整心態，「拋開場外壓力專注在比賽，現在也可以學習掌握節奏並且享受比賽。」

王宇佐 / 許育修的雙打組合，以6比4、7比6(5)直落二拿下首場雙打勝利。首度和許育修合拍，王宇佐表示，「育修在雙打展現自信，有超乎年齡想法，我們互相幫助才贏得此次勝利。」

莊吉生單打首輪6比0、6比3直落二澳洲22歲小鮮肉布格里斯(Jacob Grills)，「之前和Jacob Grills對戰過兩次，都是歷經三盤大戰，這次我發揮的比較好，很高興能夠拿下勝利，我也很期待今年自己的表現。」

(中時電子報)