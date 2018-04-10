夜問打權》「台獨說」違憲 蔡總統不處理？

4月10日夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、賴士葆、王鴻薇、 孫大千、鄭師誠。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

中美貿易對峙！習近平今宣布：將大降關稅及擴大開放放寬市場准入、創投資環、加強智財權、擴大進口，不打地緣博弈小算盤，不做凌駕他人強買強賣，習近平批冷戰思維，暗批川普妄自尊大只能四處碰壁！

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

賴士葆(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

孫大千(前立法委員)

鄭師誠(資深媒體人)

(中時電子報)

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