夜問打權》「台獨說」違憲 蔡總統不處理？

2018年04月10日 22:43 中時電子報 綜合報導

中美貿易對峙！習近平今宣布：將大降關稅及擴大開放放寬市場准入、創投資環、加強智財權、擴大進口，不打地緣博弈小算盤，不做凌駕他人強買強賣，習近平批冷戰思維，暗批川普妄自尊大只能四處碰壁！

兩岸凍到谷底！蕭萬長赴博鰲論壇三會習近平，蕭習會7分鐘！習近平：堅九二反台獨，兩岸路寬廣！改革開放路有台胞台企功勞，兩岸前景一定光明。

總統蔡英文讚賴清德「我是台獨工作者」誠實！「台獨說」違憲蔡總統不處理？蔡總統：賴清德挺維持現狀，幫賴擦屁股？蔡總統電視專訪回應驚奇連連！讀稿機有價值？拒馬、人牆、維安都假象？蔡總統自稱接近人民！反駁「神隱少女」，蔡總統：是你不知道我在接近你而已！

美國公告「行銷核准證」助我潛艦國造，台美換利益？甘當棋子？美助我潛艦國造，裝備、技術對台輸出，依靠美國領導維護台海安全？操控我軍備、預算？大陸若武統台灣，軍事力量強不懼美日干涉！陸軍事人員：航母24小時部署到位、100小時內拿下台灣！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

賴士葆(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

孫大千(前立法委員)

鄭師誠(資深媒體人)

(中時電子報)