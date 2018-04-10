妻兒場邊見證 洋投尼克斯奪轉戰桃猿首勝

2018年04月10日 22:41 中時電子報 蔡銘仁

尼克斯從統一獅來到Lamigo桃猿後，至今勝投未開張，地位並不穩固，不過，他今(10日)率猿隊在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟，總算拿出應有水準，用7局無失分好投，帶領球隊11比1拿下勝利，尼克斯賽後也獲選單場最有價值球員，和LamiGirls共舞慶祝勝利。

尼克斯前2場先發戰績0勝1敗，猿隊3名洋投中，唯獨他還沒貢獻勝投。尼克斯此役面對狀況不好的中信，雖因首打席保送王威晨，情緒有些起伏，但隨後穩住陣腳，沒讓中信打者越雷池一步；最後尼克斯用98球投滿7局，被打3安、無失分，送出8次三振、1保送。

猿隊打線也發威，比賽前5局就揮出11安、攻下8分，讓尼克斯能無後顧之憂的投球。尼克斯退場後，後援投手持續壓制中信打線，僅在9上被得1分，順利守住勝果。尼克斯總算奪勝，自開季首戰對富邦悍將投2.2局失6分後，近2戰投13局僅失2分，有越投越好的趨勢。

尼克斯狀況持續加溫，他透露改變關鍵，是近期不斷跟投手教練討論、討論策略、並改變變化球配球，使得投球節奏變得更好，這場感覺很好，也希望每場都可以這麼好。尼克斯拿到MVP，他的妻子也帶著4個月大的女兒，與他共享MVP跟勝投的喜悅。

尼克斯直言，能在女兒面前奪勝，對他來說很有意義，「女兒是第一次來球場，很難形容那種感覺，賽後看到家人出現，心裡萌生不同的感覺、不同的目標。」不過，在史博威回鍋猿隊後，猿隊3名洋投的地位不穩固，尼克斯連繳2場好投，還無法確定能保住工作。

尼克斯坦言，賽後才知道史博威回鍋，他也沒想太多，上場就是做好自己的工作，替球隊勝利做出貢獻，更加重要。猿隊總教練洪一中肯定尼克斯這場的表現，至於洋投的安排，他暫無考慮替換現有3人，史博威會先待二軍。

(中時電子報)